200.000 euros para la exhumación de la Fosa 702 en el cementerio de San Eufrasio

Más de 100.000 euros para Diputación y 200.000 para la capital con el objetivo de hacer justicia a las víctimas del Franquismo en Jaén. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa a diputaciones y ayuntamientos andaluces por valor de 1.050.000 euros, destinados a la realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación e identificación de restos de personas víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquistas. A éstas se suma la concesión directa de otro millón de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el mismo fin.

Las entidades beneficiarias en Andalucía son las diputaciones de Jaén y Sevilla. En el caso de Diputación de Jaén, el importe es de 100.000 euros, a lo que se suman los ayuntamientos de Sevilla, Jaén, Huelva y Córdoba, que tienen «grandes fosas en proceso de exhumación o se van a iniciar en breve, en concepto de primera aportación estatal para la exhumación de grandes fosas».

Por tanto, al Ayuntamiento de Jaén se destina un importe de 200.000 euros, para la exhumación Fosa 702 del cementerio de San Eufrasio, en el que se encuentran los restos de unas 1.800 personas, «resultado de las ejecuciones de las condenas a muerte de los Consejos de Guerra sumarísimos».

Actualemente, desde mayo, se procede a la exhumación de la fosa 548, donde se esperan encontrar entorno a unas 200 víctimas.

Desde 2019

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho un repaso en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de los logros obtenidos con los dos Planes Cuatrienales desplegados por el Gobierno de España desde 2019 hasta hoy para exhumar fosas comunes en todo el país.

Desde 2019, «se han realizado 8.941 exhumaciones de víctimas en toda España» de las cuales 6.000 han sido financiadas directamente por los planes cuatrienales, según han destacado desde el Ejecutivo. El ministro ha recordado asimismo que, en 2019, un estudio de la Sociedad Aranzadi situaba en 20.000 el número de cadáveres de víctimas que en ese momento eran susceptibles de exhumar. «Con estas casi 9.000 exhumaciones en cinco años hemos avanzado mucho. Estamos hablando de casi la mitad de las susceptibles exhumaciones, y ha sido gracias a las entidades memorialistas, las administraciones públicas en todos sus niveles y a la aportación del Gobierno de España con los planes cuatrienales», ha señalado.