Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Encuentro mantenido en la Subdelegación del Gobierno en Jaén. Subde

Más de 2.000 toneladas de sal para unas carreteras seguras este invierno en Jaén

«Amplio despliegue» de medios humanos y tecnológicos destacado en la reunión de coordinación de la Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026

E. López

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:53

Comenta

Jaén se despierta esta semana recordando que estamos en otoño y se acerca el invierno, con el frío, la lluvia y la nieve. Por ello, ... se revisan los medios disponibles para asegurar unas carreteras seguras, como son 17 máquinas quitanieves, además de vehículos todoterreno y multiusos para labores de mantenimiento, señalización y actuaciones especiales. También incluye once depósitos y silos con una capacidad total de 2.050 toneladas de sal, así como cuatro depósitos de salmuera que almacenan hasta 100.000 litros. Se trata de un «amplio despliegue» de medios humanos y tecnológicos para hacer frente a las posibles inciencias en las vías de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pelea en el parque de la Alameda de la capital con un herido
  2. 2

    Maracena se 'rebela' como barrio de Granada
  3. 3

    Condenada por acceder a la prisión de Albolote con hachís y heroína en la vagina
  4. 4 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  5. 5 El emblemático Palacio de Justicia de Andújar experimenta mejoras
  6. 6

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18:35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  7. 7 Detenido por realizar tocamientos sexuales a una mujer en la calle en Jaén
  8. 8 Un intento de asesinato en Córdoba acaba con tres detenidos en Jaén
  9. 9 Cáritas «no da abasto» y hay temporeros durmiendo en las calles de Jaén
  10. 10 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más de 2.000 toneladas de sal para unas carreteras seguras este invierno en Jaén

Más de 2.000 toneladas de sal para unas carreteras seguras este invierno en Jaén