Más de 2.000 toneladas de sal para unas carreteras seguras este invierno en Jaén

Jaén se despierta esta semana recordando que estamos en otoño y se acerca el invierno, con el frío, la lluvia y la nieve. Por ello, ... se revisan los medios disponibles para asegurar unas carreteras seguras, como son 17 máquinas quitanieves, además de vehículos todoterreno y multiusos para labores de mantenimiento, señalización y actuaciones especiales. También incluye once depósitos y silos con una capacidad total de 2.050 toneladas de sal, así como cuatro depósitos de salmuera que almacenan hasta 100.000 litros. Se trata de un «amplio despliegue» de medios humanos y tecnológicos para hacer frente a las posibles inciencias en las vías de la provincia.

Así lo ha manifestado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, en la reunión de coordinación de la Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026, celebrada en la Subdelegación del Gobierno con la presencia de representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Dirección General de Tráfico, Unidad de Carreteras del Estado, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Protección Civil.

Durante el encuentro, se ha revisado el catálogo de recursos disponibles para atender posibles episodios de nieve, hielo o lluvias intensas. «El análisis de los medios materiales y personales nos permite asegurar una respuesta rápida ante cualquier incidencia meteorológica que afecte a la circulación», afirmaba.

«Las vías de comunicación son esenciales para la actividad económica y los servicios básicos y la cooperación entre administraciones resulta imprescindible para mantener la seguridad vial», resaltaba Fernández.

El subdelegado ha explicado que la reunión también ha tenido como objetivo «activar un dispositivo especial con el fin de anticipar medidas y garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la viabilidad de las carreteras del Estado».

Conducción prudente

Al hilo, ha recordado que la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Jaén supera los 500 kilómetros y cuenta con «maquinaria, equipamientos y personal preparados para intervenir de inmediato si fuera necesario».

Igualmente, ha apelado a la responsabilidad de los conductores para seguir las recomendaciones de las autoridades y atender a los avisos de los servicios de emergencia y de la DGT, cuya web ofrece información actualizada sobre el estado de las vías. «Una conducción prudente y bien informada es la mejor garantía para evitar riesgos», ha subrayado.

En la misma línea, ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además de los boletines de predicción meterológica nacionales, autonómicos y provinciales, proporciona avisos de fenómenos adversos de acuerdo con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, Plan Meteoalerta.