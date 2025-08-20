Más de 200 pasajeros de un tren Jaén-Madrid, reubicados en autobuses tras otra incidencia ferroviaria Un problema en la locomotora de un tren de mercancías obliga a realizar un plan de carreteras, mientras otro viaje sufre un retraso de dos horas

Continúan las incidencias ferroviarias en Jaén. Este miércoles dos trenes se han visto afectados al estropearse la locomotora de un tren de mercancías alrededor de las siete de la mañana, impidiendo la circulación en el tramo entre las localidades de Almuradiel y Venta de Cárdenas. Esta incidencia se ha dado en una línea de una sola dirección, por lo que no se ha podido recuperar la normalidad hasta que ha sido retirado.

El primer tren afectado, ha salido de la capital jienense a las 6:12 horas de la mañana con dirección a la estación de Manzanares. Tras una hora aproximadamente de trayecto, la circulación se detenía por la avería del tren de mercancías anteriormente mencionado, impidiendo continuar el trayecto.

Tras un tiempo de espera,, se ha organizado un plan alternativo por la carretera, según confirma Renfe a IDEAL, que ha consistido en fletar varios autobuses para llevar a los 211 pasajeros del tren hasta la estación en el municipio de Alcázar de San Juan. Una vez allí se ha reubicado a los viajeros en otro tren de media distancia hasta la capital.

El otro tren que se ha visto afectado ha sido el que salía a las 8:32 desde Jaén capital. Se ha producido un primer retraso antes de iniciar el trayecto, y después se ha detenido durante aproximadamente dos horas en la estación Linares-Baeza.

Antonio Carmona es uno de los viajeros que iba en este último tren. Relata para IDEAL que se han producido quejas entre los viajeros, aunque ningún altercado o problema de salud. Aun así, relata que por culpa de este retraso muchos viajeros perderán sus conexiones, como en su caso, que tenía que coger un tren para Santander a las 13:40 y al que no podrá montarse.

El tren de mercancías averiado ha podido ser retirado a las 12:04, momento en el que se ha recuperado la normal circulación.