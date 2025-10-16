144 centros educativos de Jaén ya se suman al Plan Director En marcha las actuaciones informativas para concienciar, educar y actuar ante los problemas que afectan a los menores

E. López de la Peña Jueves, 16 de octubre 2025, 12:49 Comenta Compartir

Encuentro en la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén para hacer balance del Plan Director y de las actuaciones desarrolladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el curso 2024/2025, así como las previsiones para el nuevo periodo académico 2025/2026. En ella se ha avanzado que se continuará reforzando su presencia en los centros educativos y ampliando sus recursos «para dar respuesta a los nuevos retos que afronta la juventud».

Lo ha asegurado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, que ha presidido la reunión de inicio del curso de la Comisión Provincial del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar.

En la cita han estado presentes representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridaddel Estado, entre ellos la comisaria provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Layla Dris, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco José Lozano, así como el secretario general de la Subdelegación, Pedro Garrido; el jefe de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Juan Manuel Alarcón; y la jefa del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación de Educación y Deporte, Esther Santiago.

Se ha adelantado que en el arranque de este curso 2025-2026 ya se han registrado un total de 723 acciones de formación y de asesoramiento policial procedente de 144 centros educativos (110 colegios y 34 institutos).

«Es fundamental la implicación activa de las familias y del profesorado, porque este plan dispone de las herramientas necesarias para concienciar, educar y actuar ante los problemas que afectan a nuestros menores», ha subrayado Manuel Fernández.

Durante la sesión, Fernández ha expresado su agradecimiento al trabajo de los agentes que participan en este programa, «un proyecto que acerca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la comunidad educativa, implicándose con la población escolar para informarles sobre los riesgos que pueden afectar a su día a día y favorecer la convivencia en los centros».

Ocho puntos de venta de drogas desactivados cerca de los colegios Durante el desarrollo del Plan Director en Jaén, los cuerpos policiales realizaron 3.328 inspecciones y vigilancias en centros educativos y su entorno. Así, las actuaciones del pasado curso permitieron desactivar ocho puntos de venta de drogas próximos a zonas escolares. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha remarcado que estas labores de control «seguirán siendo una prioridad para prevenir el tráfico minorista de drogas, la venta de alcohol a menores, las alteraciones del orden público y cualquier otro acto ilícito que pueda afectar a los jóvenes».

Durante el pasado curso, el Plan Director desarrolló en la provincia 3.328 acciones informativas y formativas desarrolladas durante el curso, centradas mayoritariamente en el uso seguro de las tecnologías de la información (37,3%), el acoso escolar (28,3%), la violencia de género (8,9%) y el consumo de drogas y alcohol (7,06%), entre otras temáticas relevantes.

Junto a estas actuaciones, se llevaron a cabo 59 exhibiciones y seis jornadas de puertas abiertas, en las que participaron más de 4.000 estudiantes de distintos municipios jienenses.