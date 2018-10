13.500 madres de Jaén se verán beneficiadas de la exención fiscal por maternidad Una madre con su hija en una imagen de archivo. / IDEAL La Agencia Tributaria ha ingresado en la provincia más de 45 millones de euros entre 2014 y 2017 que ahora se pueden reclamar VANESSA SÁNCHEZ JAÉN Domingo, 7 octubre 2018, 13:20

El Tribunal Supremo ha determinado que la ayuda de maternidad está exenta de pagar el IRPF. Por ello, aquellas familias que hayan tributado por estas pagas de maternidad pueden reclamar al Ministerio de Hacienda la devolución de estos impuestos. En Jaén, el montante que la agencia Tributaria ha percibido por la imposición de estas pagas que el Tribunal Supremo considera ayudas es de 45,15 millones de euros entre 2014 y 2017. Según los datos facilitados por el sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), 13.591 mujeres y 147 hombres en toda la provincia podrían solicitar la devolución de lo tributado.

Esta misma fuente, detalla que las madres y padres que percibieron dicha prestación pueden rectificar sus declaraciones de la renta de los años no prescritos, es decir, generalmente desde el 2014. También, las madres que no hubieran presentado la declaración por no estar obligadas, ahora pueden hacerlo si, tras la exención decretada por el Tribunal Supremo, le resulta alguna cantidad a devolver.

Los técnicos aclaran que sólo se beneficiarían de esta medida las mujeres que en el momento en el que recibieron esta prestación estaban trabajando y tuvieron que dejar de hacerlo por su baja de maternidad. El Tribunal Supremo entiende que estas ayudas «tratan de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por nacimiento». Por eso, el TS considera que es una «situación protegida» que no debería ser gravada fiscalmente.

Andalucía es la primera comunidad autónoma en cuanto a personas afectadas por esta decisión del TS- 193.231 mujeres y 2.449 hombres- y se tributaron, entre 2014 y 2017, más de 688 millones de euros.