124 mártires de Jaén serán beatificados en la Catedral el día 13

Son 124 los mártires de la Iglesia de Jaén que serán beatificados en una ceremonia en la Catedral el próximo 13 de diciembre, a las ... once de la mañana. Así se ha anunciado este miércoles en el Obispado. En la presentación han intervenido, junto al prelado jienense, Sebastián Chico Martínez; el delegado de la Causa de los Santos, Andrés Nájera, y el Provicario General, José Antonio Sánchez Ortiz.

«Este año de la esperanza, está salpicando de momentos de gozo y de esperanza estos 12 meses. Lo está haciendo con los jubileos, con esa Magna, y ahora con un gran regalo: poder reconocer como mártires, como testigos de Cristo a 124 jiennenses, que vivieron y murieron en el siglo XX, y que la Iglesia universal reconoce como beatos y mártires», ha expresado el obipo de Jaén.

En este sentido, se ha querido explicar el motivo que la Iglesia ha considerado para declarar mártires a estos jienenses, siendo sacerdotes, religiosa y laicos. Con la ceremonia de beatificación del próximo día 13, se pone de manifiesto que 124 hombres y mujeres «entregaron su vida por amor a ese Amigo con mayúsculas: Jesús». «Y lo hicieron sabiendo que perdían la vida, sí, pero que, lo hacían fieles a sus creencias, sin negar su fe; siendo testigos hasta el final y su último momento en este mundo fue un acto generoso de amor», afirmaban.

El obispo también ha puesto de manifiesto que estas beatificaciones, las primeras en el pontificado del Papa León XIV, son el resultado de un largo proceso iniciado por su predecesor, Monseñor García Aracil; que continuó Monseñor Del Hoyo López, con la apertura de la fase diocesana y después con la clausura de la misma fase Monseñor Rodríguez Magro. «Una jornada histórica que comenzará con la lectura de la carta Apostólica del Papa por parte del Legado Pontificio, el Cardenal Semeraro, que declara a estos hombres y mujeres mártires», ha señalado.