Rueda de prensa de presentación del acto. Diócesis

124 mártires de Jaén serán beatificados en la Catedral el día 13

Desde la Diócesis de Jaén se ha recordado que estas beatificaciones serán las primeras en el pontificado del Papa León XIV

E. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:00

Comenta

Son 124 los mártires de la Iglesia de Jaén que serán beatificados en una ceremonia en la Catedral el próximo 13 de diciembre, a las ... once de la mañana. Así se ha anunciado este miércoles en el Obispado. En la presentación han intervenido, junto al prelado jienense, Sebastián Chico Martínez; el delegado de la Causa de los Santos, Andrés Nájera, y el Provicario General, José Antonio Sánchez Ortiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

