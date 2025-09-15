Unos 10.000 jienenses están a la espera de una operación que suele agendarse a los dos meses El SAS publica los datos que muestran una bajada en la lista de 2.022 pacientes

E. López Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:10 Comenta Compartir

El Plan de Garantía Sanitaria «funciona». Así lo avalarían los datos tras publicar, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la evolución «positiva» en la lista de espera quirúrgica, con unos 10.000 pacientes a la espera de una intervención, según el corte de junio de 2025.

De esta forma, los pacientes pendientes en lista para una operación con garantía han pasado de 12.049 a 10.027, lo que supone 2.022 menos; los fuera de plazo descienden de 5.951 a 2.741, con una caída de 3.210, y la demora media baja de 216 a 146 días, es decir, 70 días menos. Además, la actividad quirúrgica del semestre alcanza 16.232 intervenciones, 2.659 más que en el mismo periodo de 2024, una subida de 16,3%.

Esto confirmaría «la evolución positiva en Jaén desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica y del plan específico de consultas externas», ha señalado la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González.

Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en Jaén se reduce de 76.849 a 68.526 personas (8.323 menos), con 10.009 menos fuera de plazo (de 53.581 a 43.572). La demora media también disminuye de 231 a 183 días (162 días menos). La actividad del semestre suma 547.021 consultas, 1.439 más que en el mismo periodo del año anterior.

«Estos datos evidencian en enorme esfuerzo y gran avance en la reducción de la lista de espera en la provincia, fruto de una gestión sanitaria cada vez más eficaz, los nuevos recursos y equipamiento sanitario, y el gran trabajo de nuestros profesionales», ha indicado Elena González, delegada territorial, y añade: «Vamos a seguir trabajando para continuar la tendencia de reducción en los tiempos de las listas de espera, y, por supuesto, a mejorar la calidad sanitaria de nuestros pacientes en la provincia de Jaén».

En la región

Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica. Este esfuerzo ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%. Asimismo, la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días.

En consultas externas, la evolución entre diciembre de 2024 y junio de 2025 refleja igualmente una mejoría significativa. En este periodo, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000. La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 días en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas seis meses. Este avance habría sido posible, según la Junta, gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas, al tiempo que se ha incrementado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año.

La Consejería de Salud y Consumo ha subrayado que estos avances «son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios junto con las medidas de reorganización de recursos» impulsadas por el SAS, y ha reafirmado su «determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible».