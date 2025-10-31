Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Voluntaria de Cáritas frente a la Estación de Autobuses de Jaén. Cáritas

Más de 100 personas duermen al raso en Jaén: urgen a la apertura del albergue

Cáritas lamenta «la falta de una respuesta eficaz» por parte de las administraciones públicas

E. López de la Peña

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:40

Noches al raso y falta de recursos, la situación de acogida a las personas temporeras «empeora». Cáritas lamenta que «la falta de una respuesta eficaz» ... por parte de las administraciones públicas competentes conlleve que decenas de personas temporeras se encuentren durmiendo en la calle en la capital jienense. Así lo denuncia la coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén, Fátima Jerez, quien informa de que la pasada noche durmieron al raso, al menos, 110 personas.

