100 empresarios y emprendedores se dan cita en Jaén para fomentar el liderazgo
Desde una perspectiva práctica y motivadora se dieron encuentros y mesas redondas para mejorar el tejido productivo de la provincia
Ideal
Jaén
Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:17
Más de un centenar de empresarios, emprendedores y profesionales de distintos sectores se dieron cita en IFEJA en el Palacio de Ferias y Congresos de ... Jaén para participar en 'Horizonte Empresarial 2.0', un encuentro organizado por AJE Jaén en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén que conectó empresa, deporte y psicología para abordar los retos actuales del liderazgo desde una perspectiva práctica y motivadora.
El evento fue inaugurado por el presidente de AJE Jaén, Antonio del Moral, quien destacó la importancia de crear espacios de inspiración y conexión para el tejido empresarial jienense. También participó en la apertura el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, que puso en valor la colaboración institucional y la necesidad de fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia.
La jornada comenzó con la ponencia 'Optimismo Práctico' del experto en psicología positiva aplicada Juanma Quelle, que compartió claves basadas en evidencia científica para mejorar el bienestar, el rendimiento profesional y la capacidad de liderazgo en entornos cambiantes.
A continuación, tuvo lugar la mesa redonda 'Deporte y empresa: una misma actitud', donde se analizaron los paralelismos entre el alto rendimiento deportivo y la gestión empresarial. En ella participaron el entrenador de fútbol profesional Lucas Alcaraz, el exciclista y ganador del Tour de Francia 2008 Carlos Sastre, y la atleta y directora de Lola Women Fit Lola Morillas. La sesión estuvo moderada por el exfutbolista y CEO de Grupo Novoges Avantik, Luis Garach.
El encuentro finalizó con una sesión de networking en la que los asistentes pudieron compartir reflexiones, establecer contactos profesionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración.
