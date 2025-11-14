Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Participantes en el encuentro. IDEAL

100 empresarios y emprendedores se dan cita en Jaén para fomentar el liderazgo

Desde una perspectiva práctica y motivadora se dieron encuentros y mesas redondas para mejorar el tejido productivo de la provincia

Ideal

Jaén

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Más de un centenar de empresarios, emprendedores y profesionales de distintos sectores se dieron cita en IFEJA en el Palacio de Ferias y Congresos de ... Jaén para participar en 'Horizonte Empresarial 2.0', un encuentro organizado por AJE Jaén en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén que conectó empresa, deporte y psicología para abordar los retos actuales del liderazgo desde una perspectiva práctica y motivadora.

