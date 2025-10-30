Consigue tu dorsal para participar en la Carrera Linares 2025 - Fundación José Martín López a un precio exclusivo

Linares se prepara para acoger un evento deportivo sin precedentes con la celebración de la primera edición de la Carrera Fundación José Luis Martín López, ... programada para el próximo 23 de noviembre de 2025. La carrera popular está diseñada para participantes de todas las edades y niveles de habilidad, ofreciendo modalidades adaptadas que incluyen: la Carrera Escolar de 800 metros para niños de 5 a 10 años, la Carrera Infantil de 2.600 metros para jóvenes de 10 a 16 años, y la Carrera Popular de 5 km y 10 km para adultos de 16 años en adelante.

Con Oferplan de IDEAL puedes conseguir el dorsal que te dará la oportunidad de correr junto a los grandes como Fernín Cacho, Martín Fiz o Abel Antón a un precio. Tan solo tienes que acceder a la plataforma de planes y seguir unos sencillos pasos para conseguirlo a un precio exclusivo.

Además de fomentar la actividad física, este evento es una oportunidad para que estudiantes, familias, atletas y vecinos se reúnan y compartan momentos enriquecedores. La Fundación José Luis Martín López subraya que este proyecto busca no solo desarrollar el cuerpo, sino también fortalecer el espíritu comunitario, promoviendo hábitos de vida saludables y el compañerismo entre los participantes.

Una carrera inolvidable en un escenario único

Correr en Linares, no es solo avanzar sobre asfalto, sino sobre siglos de historia. Descubre una ciudad que ha sido cuna de artistas, tierra de valientes y corazón de la minería, un lugar donde el esfuerzo y la pasión se sienten en cada rincón. Comienza una carrera inolvidable en un escenario único.

El recorrido se adentra en la ciudad que posee un legado imborrable. Sentirá la fuerza de su pasado minero, que transformó el paisaje y forjó el carácter de sus gentes. Podrá admirar edificios históricos y monumentos que narran historias de esplendor, como el Hospital de los Marqueses de Linares o el vibrante Mercado de Abastos. Y entre zancada y zancada, se cruzará con el espíritu de genios como el maestro de la guitarra Andrés Segovia o el icónico cantante Raphael, ambos hijos predilectos de esta tierra.