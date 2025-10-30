Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

Consigue tu dorsal para participar en la Carrera Linares 2025 - Fundación José Martín López a un precio exclusivo

Con Oferplan de IDEAL puedes conseguir el dorsal que te dará la oportunidad de correr junto a los grandes como Fernín Cacho, Martín Fiz o Abel Antón a un precio. Tan solo tienes que acceder a la plataforma de planes y seguir unos sencillos pasos

IDEAL

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:46

Linares se prepara para acoger un evento deportivo sin precedentes con la celebración de la primera edición de la Carrera Fundación José Luis Martín López, ... programada para el próximo 23 de noviembre de 2025. La carrera popular está diseñada para participantes de todas las edades y niveles de habilidad, ofreciendo modalidades adaptadas que incluyen: la Carrera Escolar de 800 metros para niños de 5 a 10 años, la Carrera Infantil de 2.600 metros para jóvenes de 10 a 16 años, y la Carrera Popular de 5 km y 10 km para adultos de 16 años en adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A golpe de piedra: roban en la Cofradía de El Abuelo y en una tienda del centro de Jaén
  2. 2 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo
  3. 3 El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal
  4. 4 Engañó a dos niños para hacer retos pornográficos a cambio de monedas para un videojuego
  5. 5 Cancelado un tren con salida de Jaén en dirección a Cádiz
  6. 6 Roban ropa de marca de un camión accidentado en la A-44 en Mengíbar
  7. 7 El Hospital Universitario de Jaén atiende a más de 500 pacientes en la Unidad de Ictus
  8. 8 Jaén Merece Más decide por unanimidad presentarse a las elecciones andaluzas
  9. 9 Jaén se convierte durante dos días en el «epicentro de la ciberseguridad»
  10. 10 Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Consigue tu dorsal para participar en la Carrera Linares 2025 - Fundación José Martín López a un precio exclusivo

Consigue tu dorsal para participar en la Carrera Linares 2025 - Fundación José Martín López a un precio exclusivo