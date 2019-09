El Ayuntamiento de Jaén apoya la reivindicación social por la recuperación de Los Cañones Participación </p><p>en una manifestación anterior </p><p>de Julio Millán cuando era candidato</p><p> El Consistorio trabaja en el expediente expropiatorio y el alcalde ha trasladado expresamente al presidente de la Confederación Hidrográfica su interés IDEAL Domingo, 1 septiembre 2019, 14:30

El Ayuntamiento de Jaén apoya la reivindicación social por la recuperación de Los Cañones, una petición ciudadana que considera debe ser la hoja de ruta de su trabajo en este mandato. «Han pasado cinco años desde que se alentara en un anterior mandato la pulsión social por su rehabilitación. Ha habido mucho tiempo perdido y pocos papeles movidos en este tiempo. Llega el tiempo trabajar como nos pide la gente», dice África Colomo, primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia. «La mejor forma de demostrar hoy que estamos de su lado es así. Y no vamos a perder ni un minuto más en dar respuesta a lo que los jiennenses quieren, que es recuperar ambiental y sentimentalmente este enclave y ahí es donde tiene que estar el equipo de Gobierno», considera.

Colomo destaca que Los Cañones han sido una de las líneas clave de trabajo del nuevo equipo de Gobierno «porque entendimos desde el primer momento que no se podía perder una inversión por falta de tramitación o de gestión política. Este gobierno tenía en su programa electoral esta propuesta y no va a dejar pasar cuatro años para cumplirla, porque donde otros no vieron rentabilidad económica que les empujara a poner en marcha este proyecto a nosotros nos mueve su rentabilidad social, que como bien nos dice hoy la gente de Jaén que participa en esta marcha, es mucha».

En ese sentido, la edil señala que en estos dos meses se ha recuperado el contacto con los propietarios y se ha retomado el expediente de expropiación. A pesar de que el anuncio de su recuperación por el anterior equipo de Gobierno se hizo en 2015, en periodo electoral, este expediente se inició casi dos años después de esa fecha y llevaba año y medio paralizado. Paralelamente, el alcalde, Julio Millán, mantuvo a primeros de julio, nada más llegar al gobierno local, una reunión en Sevilla con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En ella trasladó al responsable de este organismo que su compromiso para sacar adelante la expropiación es firme y pedirle de esta manera que se mantenga la inversión prevista de más de 700.000 euros.