Regresa a Londres el británico condenado a cadena perpetua por espionaje en los Emiratos Árabes Matthew Hedges. Matthew Hedges, que realizaba un trabajo de investigación académica sobre la política de seguridad en Abu Dabi, fue indultado por el presidente del país

El estudiante de doctorando británico condenado a cadena perpetua por espionaje en los Emiratos Árabes e indultado el lunes regresó a Londres «sano y salvo» casi siete meses después de su arresto, según ha anunciado este martes un portavoz de la familia en un comunicado.

«Después de casi siete meses de detención, seis de ellos en aislamiento, el investigador británico Matthew Hedges regresó sano y salvo a Londres. Fue acogido por su esposa -colombiana- Daniela y otros miembros de su familia», ha precisado.

Detenido el 5 de mayo en el aeropuerto de Dubái, Matthew Hedges, de 31 años y estudiante de doctorado en la Universidad de Durham (Reino Unido), fue condenado el pasado miércoles pasado a cadena perpetua por el tribunal federal de Abu Dabi por espionaje para un país extranjero.

El lunes fue indultado, una decisión que fue acogida con satisfacción en el Reino Unido, donde la condena había causado estupefacción. El británico fue uno de los 700 presos indultados por el presidente emiratí con motivo de la fiesta nacional.

Según su esposa, Hedges estaba realizando un trabajo de investigación sobre la política interior y exterior de los Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad después de la Primavera Árabe de 2011.

«No sé por dónde empezar para dar las gracias a las personas que aseguraron mi liberación. No he visto o leído mucho de lo que se ha escrito en estos últimos días pero Dani me dice que el apoyo ha sido increíble», ha declarado Hedges en el comunicado, en el que agradece el trabajo realizado para conseguir su liberación, en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada del Reino Unido y a su esposa.

«Estoy muy contenta de tener a mi Matt en casa», reaccionó por su parte Daniela Tejada. «Estamos locos de alegría y agotados (...) Nadie debería vivir jamás lo que ha vivido y necesitará tiempo para curarse y recuperarse. Está abrumado».

El indulto de Hedges fue decidido en respuesta a una carta de su familia transmitida por las autoridades británicas, indicó el lunes un alto funcionario emiratí, Jaber al Lamki, en una rueda de prensa. Este difundió un vídeo en el que supuestamente confiesa ser un agente de los servicios secretos británicos.