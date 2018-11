May insiste en que no excluirá a Gibraltar de las negociaciones sobre la relación futura con la UE EFE La primera ministra británica asegura que el Peñón estará «cubierto» en las futuras negociaciones | España mantiene la amenaza de veto al acuerdo del 'Brexit' si no se destaca su papel clave en su futuro EUROPA PRESS Londres Miércoles, 21 noviembre 2018, 14:39

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha recalcado este miércoles que su Gobierno no «excluirá» a Gibraltar de las negociaciones con la Unión Europea para establecer las directrices de la relación futura tras el 'Brexit', después de que España haya expresado sus suspicacias por un artículo del tratado de retirada.

El diputado conservador Bob Neill ha preguntado a May en la Cámara de los Comunes por el futuro de las «salvaguardas» al pueblo gibraltareño, ante el temor de que España quiera «excluir a la gente de Gibraltar» de las discusiones sobre el acuerdo para una relación futura entre Reino Unido y la UE.

En este sentido ha reclamado que May deje claro que no permitirá «bajo ninguna circunstancia» que dichas garantías, que no ha especificado, puedan estar en riesgo, a lo que la 'premier' ha respondido recordando que su Gobierno es «absolutamente firme» en su Gibraltar.

La jefa del Gobierno ha afirmado que el Peñón estará «cubierto» en las futuras negociaciones y ha recordado que ya ha estado «plenamente implicando» en la fase previa de diálogo. Así, y en aras de ser «clara», ha subrayado: «Queremos un acuerdo que sirva para toda la familia de Reino Unido y eso incluye a Gibraltar».

May ha apuntado, además, que el protocolo sobre Gibraltar incluido en el acuerdo forma parte de un «amplio abanico» de compromisos suscritos entre Londres y Madrid para mantener la «cooperación» en los próximos meses, en alusión a los cuatro memorandos de entendimiento y a un acuerdo fiscal.