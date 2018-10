Turquía cerca al heredero saudí Captura del vídeo de la CNN en el que se muestra al periodista Khashoggi, a la izquierda, y al supuesto doble, a la derecha. / CNN Más filtraciones sobre los intentos de Riad de tapar el crimen de Khashoggi disparan la expectación por lo que dirá hoy Erdogan MIKEL AYESTARAN Corresponsal. Jerusalén Martes, 23 octubre 2018, 00:52

El caso de Jamal Khashoggi se ha transformado en una pugna entre el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, a quien apuntan todas las miradas como el cerebro de la operación que acabó con el asesinato y descuartizamiento del periodista de 'The Washington Post' el día 2. El Gobierno de Riad cambió su versión de los hechos el sábado y admitió la muerte de Khashoggi a consecuencia de «una pelea», ordenó la detención de 18 sospechosos y destituyó a dos altos cargos, una explicación y unas medidas que la comunidad internacional considera insuficientes. Erdogan anunció que contará «toda la verdad» y se espera que lo haga a lo largo de esta jornada.

El portavoz del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), Ömer Çelik, ofreció un adelanto de lo que puede decir su líder y, contradiciendo la última versión oficial saudí sobre la muerte en una pelea, aseguró que el asesinato «fue planificado de manera brutal y se hicieron enormes esfuerzos para ocultarlo». Çelik destacó la necesidad de «castigar a los culpables para que nadie nunca vuelva a pensar en hacer algo similar». Yasin Aktay, asesor de Erdogan, también se refirió a la versión saudí de la muerte en el diario 'Yeni Safak' y lamentó que «cuanto más pienso sobre ello, más siento que se burlan de nuestra inteligencia».

Las filtraciones de fuentes anónimas turcas a la prensa ofrecen cada día nuevos detalles que dejan en evidencia a Riad. Un vídeo difundido por la cadena CNN mostró cómo los saudíes intentaron encubrir la desaparición de Khashoggi con un doble que abandonó el edificio. Las imágenes proceden de diversas cámaras de seguridad en los aledaños de la legación. El sospechoso, que se puso la ropa del muerto y una barba postiza para parecerse más a él, fue identificado como Mustafa al-Madani y formaba parte del equipo de 15 agentes enviado desde Arabia Saudí para acabar con Khashoggi.

Cuatro llamadas de móvil

El diario 'Yeni Safak' reveló además que Maher Abdulaziz Mutreb, otro de los miembros del equipo llegado desde Riad, llamó por un teléfono móvil cuatro veces al jefe del gabinete del príncipe Mohamed bin Salmán «desde el despacho del cónsul en la legación de Estambul después del terrible asesinato». Mutreb forma parte de la guardia personal del heredero al trono. Otro periódico, 'Hurriyet', añadió un aspecto más al culebrón de detalles escabrosos que se han ido revelando y aseguró que el cuerpo del periodista fue «cortado en 15 pedazos» por un médico forense integrante del comando. Uno de los analistas estrella del rotativo, Abdulkadir Selvi, opinó que «si el príncipe heredero no rinde cuentas y no es sacado de su cargo, entonces no podremos cerrar este caso». Fuentes turcas aseguraron desde el primer momento que disponían de grabaciones de audio y vídeo sobre todo lo ocurrido en el Consulado saudí de Estambul y han ido apareciendo detalles cada día.

La cadena NTV informó también a media tarde del descubrimiento de un coche con matrícula diplomática saudí abandonado en un aparcamiento de Estambul. El vehículo, de la marca Mercedes y color negro, llevaría 14 días en un aparcamiento subterráneo del barrio de Sultangazi, que dista unos doce kilómetros del consulado. De momento, los turcos no pueden registrarlo.

Retirada masiva

En Arabia Saudí guardaron silencio a la espera de conocer la explicación de boca de un Erdogan que mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump. Según el comunicado difundido por la presidencia turca, «ambos líderes acordaron que todos los detalles del caso de Jamal Khashoggi deben ser aclarados». En medio de la presión internacional, los saudíes mencionaron el petróleo y el ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales, Khalid al-Falih, anunció que el país está dispuesto a elevar la producción hasta los doce millones de barriles diarios, desde los 10,7 millones actuales, con el objetivo de evitar que el precio del crudo escale hasta los 100 dólares por barril.

En este clima Arabia Saudí abre hoy las puertas de su principal foro económico en medio de la retirada masiva de personalidades del mundo de la política y los negocios. El encuentro Future Investment Iniciative o 'Davos del desierto', que sufrió ayer el pirateo de su web, arranca con un programa que se extiende hasta el jueves. El último en cancelar su viaje fue el presidente de la alemana Siemens, Joe Kaeser.