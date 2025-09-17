Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El juego sobre la historia de Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:03

Pon a prueba tus conocimientos sobre la historia de Granada con este test. Te presentamos acontecimientos clave de la ciudad, desde los años 30 hasta los 90, y tu misión es ordenarlos cronológicamente, del más antiguo al más reciente.

¿Cuánto sabes sobre la historia de Granada?

Ordena los eventos históricos en el orden cronológico correcto. ¡Arrastra y suelta las tarjetas para poner a prueba tu conocimiento!

Desde los terremotos que sacudieron Albolote hasta la inauguración del aeropuerto, pasando por los conciertos que revolucionaron el flamenco con Enrique Morente y Lagartija Nick, este test es todo un reto para poner a prueba tu memoria histórica y descubrir curiosidades que han marcado la vida de la ciudad.

