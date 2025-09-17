El juego sobre la historia de Granada
IDEAL
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:03
Pon a prueba tus conocimientos sobre la historia de Granada con este test. Te presentamos acontecimientos clave de la ciudad, desde los años 30 hasta los 90, y tu misión es ordenarlos cronológicamente, del más antiguo al más reciente.
Partida guardada
Hemos encontrado una partida a medias. ¿Quieres continuarla?
¡Se acabó!
Puntuación final: 0 puntos
Acertaste 0 y fallaste 0.
¿Cuánto sabes sobre la historia de Granada?
Ordena los eventos históricos en el orden cronológico correcto. ¡Arrastra y suelta las tarjetas para poner a prueba tu conocimiento!
Puntuación: 0
Acontecimiento 1/10
Desde los terremotos que sacudieron Albolote hasta la inauguración del aeropuerto, pasando por los conciertos que revolucionaron el flamenco con Enrique Morente y Lagartija Nick, este test es todo un reto para poner a prueba tu memoria histórica y descubrir curiosidades que han marcado la vida de la ciudad.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.