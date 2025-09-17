El juego sobre la historia de Granada

IDEAL Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:03 | Actualizado 17:22h. Comenta Compartir

Pon a prueba tus conocimientos sobre la historia de Granada con este test. Te presentamos acontecimientos clave de la ciudad, desde los años 30 hasta los 90, y tu misión es ordenarlos cronológicamente, del más antiguo al más reciente.

Desde los terremotos que sacudieron Albolote hasta la inauguración del aeropuerto, pasando por los conciertos que revolucionaron el flamenco con Enrique Morente y Lagartija Nick, este test es todo un reto para poner a prueba tu memoria histórica y descubrir curiosidades que han marcado la vida de la ciudad.