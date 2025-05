De Járkov a Granada, dos años de cristales rotos en la familia Davidenko

Martes, 27 de mayo 2025 | Actualizado 28/05/2025 15:04h. Comenta Compartir

Yeva observa Granada a través de la ventana. Cada vez que se encuentra frente a un cristal, se acuerda de su hermano Vlad. Desde que estalló el conflicto de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, sus vidas tomaron caminos opuestos. La familia Davidenko se partió en dos. A un lado, Iryna e Yeva, madre e hija, huyeron. De Ucrania a Granada, pasando por Polonia y Barcelona, como refugiadas. Al otro lado, Yuriy y Vlad, padre e hijo, permanecieron en Járkov, resistiendo a las bombas, que no han parado de caer del cielo desde entonces.

Coincidiendo con el segundo aniversario del estallido del conflicto, este especial multimedia recrea un día en la vida de dos hermanos ucranianos separados por la guerra. Durante los siguientes párrafos, repasamos cómo avanzan las horas de un día en Granada y en Járkov. Con fotografías, vídeos y audios, resumimos lo diferentes que son las realidades de Yeva y Vlad y, pese a todo, encontramos algunos puntos en común: el inexorable paso del tiempo y lo que se echan de menos tras dos años sin verse. Suena el despertador en España y Ucrania al unísono. Comenzamos.

En Járkov ya es pleno día. Solo la incertidumbre de la jornada por delante hace sombra al consuelo de una ciudad en guerra: esta noche, las bombas han vuelto a caer lejos de casa. En Granada son las seis y restan aún un par de horas para que el sol asome por Sierra Nevada.

A esa hora suena la alarma de Yeva. Vive en un piso del Cerrillo de Maracena que comparte con su madre, otra mujer y su hijo. «No podemos vivir solas, porque no tenemos mucho dinero para eso». Es su hogar lejos del hogar, a 3.458 kilómetros de la que fue su casa en Járkov. En el dormitorio blanco llaman la atención cinco peluches sobre la cama, resaltan las flores secas de colores y una guitarra con los tres primeros trastes desgastados.

Una Yeva perfectamente maquillada enciende su ordenador, al tiempo que Vlad aparca su coche. La joven afronta una mañana de clases online, mientras que su hermano valora el destrozo del último misil caído en Járkov, preparándose para reparar los cristales rotos.

En Granada, Yeva atiende a una clase de álgebra en ucraniano. Durante su primer curso y medio en España, acudió presencialmente a un instituto. Aquello le vino bien para familiarizarse con el idioma y hacer amigos. «Fui la primera ucraniana en la escuela. Mis compañeros me acogieron muy bien y se sorprendieron de que supiera tanto inglés. Yo les ayudé a aprender inglés y ellos a mí a aprender español», narra Yeva. Ahora se enfrenta al último curso antes de entrar a la universidad y, por ello, ha preferido volver a estudiar en ucraniano. Su objetivo es entrar en una carrera de Artes Escénicas para seguir con su pasión, el teatro, aunque también le seduce la idea de trabajar como azafata. «Granada me ha encantado y me gustaría conocer más ciudades», explica. Además de álgebra, también recibe clases online de canto, donde le enseñan a entonar y a practicar la dicción con unos curiosos trabalenguas ucranianos.

En Járkov, Vlad y sus compañeros terminan de reparar los cristales destrozados por las bombas. A lo largo de la mañana, hace varias fotos para enseñarselas después a su hermana Yeva. En una de ellas, sujeta un trozo de metralla despedido por uno de los misiles rusos. La compleja vida de los ucranianos es algo más sencilla gracias a gente como Vlad, que ayuda a que los centros comerciales, tiendas y escuelas afectadas por los ataques vuelvan lo antes posible a la normalidad. Mientras Yeva estudia desde España para labrarse un futuro, Vlad intenta que el futuro sea habitable en Járkov.

En el teléfono de Yeva, Vlad está grabado en español, con el nombre de 'hermanito'. El diminutivo cariñoso en la pantalla contrasta con las letras del alfabeto cirílico que indican que la conversación está cifrada de extremo a extremo. La joven reparte a cada hombro su melena de mechas rubias. Sonríe justo en el instante previo a que la cara de su hermano aparezca en el teléfono móvil, instante en el que ocurre el contacto más cercano que pueden tener dos miembros de una familia separada por la guerra: una videollamada.

Charlan durante algo más de dos minutos. Aprovechan la conversación, traducida a través de inteligencia artificial, para recordar por qué Vlad, que estaba en Eslovaquia cuando estalló la guerra, quiso regresar a su casa en Járkov. El primer motivo es que su padre y su abuela se habían quedado solos allí, prefirieron permanecer en su hogar. Vlad también valoró razones profesionales.

Además, quiso ayudar. «Cuando llegué había mucho voluntariado. Íbamos a entregar paquetes de comida a la gente. Bueno, ahora el voluntariado no es tan bueno, porque llega menos ayuda humanitaria para la población. Hay más para los militares».

El intercambio que comenzó con un tibio 'priviet' concluye con dos expresiones mucho más elocuentes:

Yeva recuerda una infancia «muy feliz, la mejor infancia que puede tener una niña». «Todo el tiempo con mi familia, en parques, viajando, en otras ciudades en Ucrania». Ya suma dos años sin ver a la mitad de su familia y sin viajar por su tierra.

Son las cuatro de la tarde y febrero se viste de primavera en Granada. Los termómetros rondan los quince grados y el sol se deja ver en el cielo. En Járkov, mientras tanto, el mercurio baja siete puntos por debajo de cero y la nieve cae sin prisa ni pausa. Aprovechando el buen tiempo andaluz, Yeva coge su guitarra y sale a dar un paseo con su madre, Iryna, que a sus 47 años está inmersa en un reto que no esperaba. Lleva veinticuatro meses sin ver a su hijo, Vlad, y aún pelea por soltarse con el español, un idioma que habla mejor de lo que dice. «Járkov está a unos cuarenta kilómetros de la frontera con Rusia, así que allí todos hablamos ruso y ucraniano. Aprender un tercer idioma a mi edad me está costando», confiesa.

Viéndolas caminar juntas, el amor que hay entre Yeva y su madre se hace más que palpable. Se miran, bromean y se ríen. «Granada es bonita, pero Járkov es preciosa. La echo de menos», cuenta Iryna, señalando orgullosa unas fotos de su ciudad natal en su tablet. Mientras su madre se sume en la nostalgia, Yeva descuelga la guitarra que lleva a la espalda y comienza a tocar unas notas. «Cuando estoy en situaciones difíciles, empiezo a cantar, a bailar o tocar la guitarra, porque así me quedo más tranquila, ¿sabes?». Una vez más, el arte como salvación ante la desesperanza. «Grábame un vídeo, que voy a enseñarle a Vlad cómo toco la guitarra», le pide Yeva a su madre.

El bombardeo del que habla Vlad con Yeva tuvo lugar el 9 de febrero de 2024. El ataque ruso con drones sobre Járkov causó siete muertos, entre ellos tres menores. Un proyectil generó un incendio en una casa de campo y acabó con la vida de una familia entera, compuesta por la madre, el padre, dos niños de 7 y 4 años y un bebé de unos 6 meses.

Los ucranianos llegaron sin billete de vuelta a una ciudad desconocida, ajenos al idioma y la cultura, con una vida por construir. En enero de 2022 vivían en Granada 576 ciudadanos procedentes de un país que ya vivía -casi de forma literal- al borde de la guerra. A final de año ya eran 1.327. Uno más tarde, en diciembre de 2023, la provincia ya tenía 1.613 vecinos ucranianos. Cada uno con su historia, pero todos con las raíces clavadas en la tierra que dejaron atrás.

Es por la tarde y llega el momento de poner en práctica lo aprendido en las clases matinales. El colectivo 'Barvy' -colores, en ucraniano- es un grupo de teatro amateur que ha brotado de esas raíces. Se reúnen una vez a la semana en el centro cívico Marqués de Mondéjar. Yeva entra con unos minutos de retraso a la sala de usos múltiples, ya ataviada con un traje tradicional: un vestido blanco largo con patrones florales en el pecho y las mangas. Lucen diademas de flores y cintas azules y amarillas en los brazos. Suena la música y en un momento han formado un túnel, o giran con los lazos al aire como si formaran un tiovivo.

Una fiesta de color en pleno Centro de Granada. Mientras, en Járkov la vida se dibuja en blanco y negro. Las tropas rusas están a menos de 50 kilómetros, son habituales los bombardeos. Vlad recorre las calles poco antes del toque de queda y graba lo que ve. Planean algunos copos de nieve frente a los escombros y los edificios dañados por los misiles, los drones o cualquier otro artefacto de guerra. Uno de ellos está, tal cual, quebrado por la mitad.

Lo que en su momento fue una urbanización repleta de familias languidece ahora como un espacio yermo en la ciudad. Todo parece desierto hasta que parapadean a lo lejos las lámparas de dos apartamentos, luces de vida en las ventanas que no están tapiadas. Vlad narra, en las imágenes tomadas a principios de este febrero, cómo es ahora «nuestro Járkov». «Las casas ya están siendo restauradas y la gente vive allí. Así es como se ve todo».

A las ocho de la tarde, Járkov se apaga. Desde que comenzó la guerra, se estableció un toque de queda por la seguridad de los propios ciudadanos. Los cerrojos se echan y las farolas se cortan. Hasta las seis de la mañana, nadie puede salir a la calle. Vlad observa la oscura ciudad desde su ventana. Más allá del cristal, una enorme urbe de un millón y medio de habitantes duerme intranquila, soñando con que los misiles pasan de largo esta noche y la dejan descansar.

En Granada, la noche es muy distinta. El bullicio callejero da un sinfín de posibilidades a una joven estudiante como Yeva. Mientras camina por las luminosas calles de Granada, todavía piensa en Vlad. Repasar estos dos años les ha traído recuerdos dolorosos a ambos. Les ha dado mucho que pensar. Recorriendo el camino de vuelta a casa, Yeva saca el móvil y le manda un audio a Vlad, con una importante reflexión. Su dulce voz resume la idea central de toda esta historia. Aunque duela, hay que hablar de Ucrania. No podemos dejar de hacerlo.

La alarma volverá a sonar mañana a las seis, antes de que el sol aceche al Veleta. Yeva se maquillará y picará algo a modo de desayuno en los minutos previos a la primera lección del día. Para entonces, su hermano Vlad estará ya cosiendo las heridas urbanas de la batalla en Járkov. A lo largo de la jornada intercambiarán fotos, vídeos, audios, quizá una llamada. Entre ambos trazarán la crónica de la familia rota por una guerra que llega a su amanecer número 730.