Granada, la gran fábrica del talento

Las aspiraciones de Granada para lograr la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 pasan por un documento de sesenta páginas que convenza al comité de doce expertos independientes llamados a tomar la decisión. Este proyecto, el denominado 'bid book', se debe entregar antes del 28 de diciembre, pero la candidatura de Granada ya ha anticipado que lo hará en la primera quincena de ese mes. Entonces, la suerte estará echada. Pero más allá de lo que ponga ese documento, Granada está avalada por una serie de credenciales que ya sitúan la cultura como gran eje vertebrador. Uno es el patrimonio. Les sonará la musiquita: la ciudad de la Alhambra -y del mil maravillas más-. Y el otro, que Granada es una gran fábrica de talento en todos los campos del arte. No hay más que abrir las páginas culturales de cualquier periódico para comprobarlo. Manuel Liñán y Patricia Guerrero en danza, Sergio García en ilustración, María Dueñas y Pablo Heras en música clásica, Dellafuente, Lola Índigo y Saiko en música urbana, Miguel Ríos, Lori Meyer… y así 'hasta el infinito y más allá', que diría el ínclito Buzz Lightyear.

Pero para que todos esos granadinos estén en lo alto y llenen teatros y auditorios, hace falta que la gran fábrica del talento funcione los 365 días del año. Granada dispone de una tupida red de centros de formación, públicos y privados, que se capilarizan hasta la calle más escondida de los barrios de Granada. En todos, sin excepción, encontramos una pequeña escuela de música o una asociación que imparte talleres de pintura para los chiquillos. A

unque en la gran base de esa pirámide encontramos instituciones convertidas, por méritos propios, en grandes referentes nacionales e internacionales. Hablamos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, pero también del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia y los profesionales Ángel Barrios o Reina Sofía, a los que hay que sumar el Instituto Albaicín, el Centro Albaicín, la Escuela de Arte José Val del Omar y el Centro de Formación Escénica de Andalucía.

Todos ellos en el ámbito de lo público. Si nos trasladamos a lo privado, el listado sencillamente no tiene fin. Citemos solo unos cuantos. En fotografía la Ampliadora o la Escuela de Arte; en cine Filmosofía, Curva Polar o el IES Soto de Rojas; en moda Estación Diseño; en baile el Carmen de las Cuevas, las escuelas de Lucía Guarnido, Rosa Zárate o Contradanza; en plástica Artemisa, Artegio o Mi Espacio; en música Gabba Hey, Iniciativas Musicales o la Escuela Experimental de Música; en teatro Remiendo, la Escuela de Teatro y Circo o La Carpintería Teatral; y en literatura la Escuela de Escritura o el Taller de Escritores de Granada. Son solo una representación, unos pocos nombres. La relación completa se aproximaría al centenar.

Y ahora bajemos -o subamos- un peldaño más para llegar a los protagonistas. Entre los miles de niños y jóvenes que se están formando en las distintas disciplinas artísticas con el sueño de convertirse en profesionales, este periódico ha elegido ocho nombres que, a buen seguro, darán mucho que hablar a la vuelta de unos años -algunos ya lo están haciendo-. Bárbara Ruiz está a punto de acabar su carrera como bailarina y ya ha actuado en escenarios como el Palacio de Carlos V o el Museo Thyssen. Aspira a formar parte del Ballet Nacional de Danza a las órdenes de Rubén Olmo. Inés Román se está abriendo poco a poco un hueco como doradora de patrimonio cofrade y eclesial. No le faltan clientes.

Isa Fernández estudia Bellas Artes y quiere ser pintora, como su madre, catedrática de la UGR que falleció en mayo. Pero también es rockera y aspira a subirse con su banda en los mejores escenarios de Granada. Julián Acosta tiene diez años y algún día será director de cine. Aún le queda mucho por descubrir. En el colegio destaca por su talento para el dibujo, pero él se imagina haciendo películas a lo grande. Muy cerca de él, su hermano Diego, un apasionado del cómic.

María Galán, de 24 años, estudia interpretación en Remiendo Teatro. Le encanta el escenario y todo lo que ocurre dentro de él. Clara Isabel está terminando Filología Hispánica tras graduarse en chino en Lenguas Modernas. Perfecciona su estilo literario en la Escuela de Escritores de Alfonso Salazar, donde cultiva varios géneros. Y finalmente María Fuentes Gálvez, de 15 años, cursa sexto de piano en el Ángel Barrios y canta en el Coro de Voces de la Alhambra. Ha vivido siempre rodeada de partituras. Ama lo que hace.

Un trabajo de la redacción de IDEAL Texto José Enrique Cabrero

Ilustraciones Cristina Ramos

Diseño Cristina Ramos, Carlos J. Valdemoros y Javier Morales

Vídeo Javier Martín y Amanda Martínez

