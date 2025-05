Granada inicia la cuenta atrás hacia la Capitalidad Cultural 2031

Jorge Pastor Granada Jueves, 29 de mayo 2025, 14:27 | Actualizado 15:11h. Comenta Compartir

La carrera ha comenzado. En este momento, 1 de junio, quedan 210 días para que Granada presente sus credenciales para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Ese año habrá dos. Una ya se sabe, La Veleta, en Malta. La otra será una de las once ciudades españolas que han decidido presentarse al concurso convocado por el Ministerio de Cultura, según las indicaciones de la Unión Europea, y cuyo plazo expira el próximo 27 de diciembre. Apunten estos nombres: Jerez de la Frontera, Oviedo, Burgos, Toledo, Las Palmas de Gran Canaria, Cáceres, Vitoria, Palma de Mallorca, Pamplona y León. Un comité formado por doce expertos independientes, diez nombrados por la UE y dos por el Ministerio, tienen que elegir solo una después de un proceso que no finalizará hasta principios de 2027. Entre medias, un documento de 60 páginas sobre cómo la Cultura transformará Granada, dos exámenes en Madrid, una visita de los evaluadores a Granada y muchísima faena por delante. Primero habrá una criba en la que quedarán cuatro como máximo; luego solo una. Ojalá sea Granada.

¿Cuáles son las favoritas?, ¿qué están haciendo las demás rivales?, ¿cómo plantean esta especie de 'oposición' a Capital Europea de la Cultura? Preguntas con difícil respuesta. Básicamente porque la evaluación se basa en un proyecto de sesenta folios, ni uno más ni uno menos, que cada postulante se guarda como oro en paño para sacarlo en el momento decisivo y no dar ninguna pista al adversario. En este texto –están tasados hasta el el tipo de letra y el cuerpo para que nadie escriba más de la cuenta– se tiene que volcar todo el esfuerzo de un año de trabajo, y poner negro sobre blanco una propuesta que convierta la Cultura en el motor de transformación. Pensando en 2031, pero pensando sobre todo en después de 2031.

El 'big book' de Granada

En este 'big book' se deben abordar estos cinco aspectos: definición de la estrategia a largo plazo, dimensión europea, programación cultural y artística, capacidad para alcanzar los objetivos, trabajo de proximidad y gestión. Y en ello están ahora las más de 50 personas involucradas en la Candidatura de Granada entre comisarios, representantes políticos, técnicos del Ayuntamiento y la Diputación, personal de la propia oficina, profesores y catedráticos de la UGR e investigadores del CSIC. Al frente de todo este 'aparato', el coordinador Víctor Medina, y marcando el camino, Eneko Gárate, uno de los grandes responsables de que San Sebastián fuera Capital Cultural de Europa en 2016.

¿Cómo estamos nosotros y cómo están los demás? Partiendo de la base de que lo importante es lo que figure en ese 'big book', este periódico ha analizado y comparado, uno por uno, nueve parámetros que pueden servir de referencia para cotejar. Y aquí se observa que los alumnos más aplicados –ergo los que se lo están tomando más en serio– son Granada, Jerez y Oviedo, que han completado nueve de nueve ítems, mientras que Burgos y Toledo fallan por ahora en alguno, al igual que las Palmas de Gran Canaria y Cáceres.

El resto, o sea Vitoria, Palma de Mallorca, Pamplona y León están mucho menos adelantados. En el caso de León, por ejemplo, no cumplen con ninguno de los nueve epígrafes fijados por IDEAL. Es decir, embajadores, página web, logotipo, grupo de trabajo, director/secretario técnico, consorcio/unidad institucional, presupuesto, redes sociales y grandes eventos en el último año. Lo dicho, Granada, Jerez y Oviedo, 'pleno al nueve', y el resto o 'progresa adecuadamente' o está 'estancado'.

TABLA DE LAS CIUDADES

Habrá que esperar unos meses para observar cómo evolucionan los acontecimientos y si alguien decide quedarse en el camino, como hizo Granada hace veinte años. Lo que está claro es que Jerez, Oviedo, Burgos, Toledo, Las Palmas y Cáceres se han tomado este asunto en serio. Tanto como Granada. En estos seis meses habrá que seguir avanzando en aspectos cruciales como el de la implicación ciudadana y cómo se plasman todos esos planteamientos en el 'big book'.

Las candidatas, una a una

Desgranemos, uno a uno, qué están haciendo lo demás, empezando por donde más duele. Más allá de subjetividades, Granada se ha marcado el reto de ser la Capital Cultural de Europa dentro de seis años. Lleva aspirando a ello desde que Europa no era una Unión, sino una Comunidad. Ahora va a por todas y en el último año y medio, desde principios de 2024, armándose, poniéndose de acuerdo y recorriendo el camino. Desde diciembre, en quinta velocidad y sin fisuras –aunque queda mucha pedagogía para que todo Granada se sume al barco–. Su lema es el poder de la cultura y el conocimiento como detonantes de un cambio a gran escala que redunde en generación de empleo y la creación de una sólida industria cultural. Tiene himno, logo y profesionales de referencia implicados a diferentes niveles para redactar el mejor proyecto.

La participación se ha enfocado a gran escala a través de LabIn Granada de la UGR, que está volcada con la Capitalidad. Se han realizado estudios económicos y de aprovechamiento de infraestructuras para el arte y la creación –edificio Rey Soler, San Matías 11, fábrica textil San Patricio e Ingenio San Juan–. Se ha dotado de un consorcio con suficiencia financiera y contabiliza las adhesiones por decenas. Una comunión nunca vista en una tierra dada al disenso.

Jerez de la Frontera también ha hecho causa común de la Capitalidad. No hay más que repasar la actividad y el discurso de su alcaldesa María José García-Pelayo, también del PP como la de Granada –ambas gobiernan con mayoría absoluta–, para comprobarlo. Jerez es, probablemente, la que más se ha centrado en difusión de su imagen. Jerez 2031 está en todas partes, hasta en los toneles de fino de la reciente Feria del Caballo. Todas las casetas estaban ataviadas con Jerez 2031, que se presenta ya a modo etiqueta #Jerez2031 pensando en el Instagram y el Tik Tok.

MAPA CAPITALES

Cuenta con un lugar de referencia, el Tabanco del Duque, donde está instalada la Oficina Técnica Jerez 2031. Estas dependencias acaban de ser decoradas, por cierto, con un enorme fotomural de la cantaora María Terremoto. Y es que el flamenco destaca en el argumentario de Jerez 2031. También el pueblo gitano.

Oviedo está 'on fire'. A diferencia de Granada y Jerez, que están sufriendo la indefinición de la Junta, todas las instituciones asturianas van a una con Oviedo. La Junta General del Principado –el parlamento asturiano– ha sido la última en dar un paso adelante, como ya lo han hecho los consistorios de Gijón o Avilés. También han hecho bandera del 'sumar'. Organizan mesas participativas que se desplazan por los diferentes barrios a las que asisten asociaciones de vecinos, grupos folclóricos, comerciantes y entidades culturales. Sus dos cabezas visibles son Pepe Mompeán y Natalia Álvarez. Su regidor Alfredo Canteli está implicado al ciento por ciento. En sus alocuciones sobre Oviedo 2031 siempre aparecen las siguientes palabras: unidad, patrimonio y fuerza creativa.

Burgos navega a velocidad de crucero. Es la que tiene más camino andado y más experiencia. Básicamente porque ya estuvo en la pomada en 2016, cuando la balanza se inclinó hacia la Bella Easo. Tienen estructuras consolidadas y también 'now how', aunque siguen innovando. Es la única, por ejemplo, con una aplicación móvil para la Capitalidad, Burgos 2031, para Apple y para Android. En este sitio se puede consutar toda la agenda.

LINEA DE TIEMPO PROXIM SCAPITALES

Al igual que Granada, la propuesta se cimenta sobre un concepto, el 'renacimiento' de las ciudades medias como modelo desarrollo para combatir tres graves problemas: la despoblación, la fuga del talento y el envejecimiento. Tampoco desaprovechan ninguna oportunidad para poner el foco en Burgos 2031. Entre el 16 y el 18 de mayo celebraron la Fiesta de la Flor y montaron una gran alfombra en la Plaza Mayor con el logo de Burgos 2031 como protagonista. Recientemente la plataforma Tercer Sector ha diseñado una propuesta visual que permite a todas las organizaciones sociales de Burgos mostrar su respaldo. También dispone de voluntariado –en las fotos, nada inocentes, aparecen con frecuencia familias y chiquillos–.

Toledo está apostado por la Capitalidad. Por lo pronto se ha dotado de un Consejo Rector con nombres tan sobresalientes como Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real; José Ignacio Goirigolzarri, uno de los economistas más influyentes de España; o Rafael Canogar, reputado artista contemporáneo. También tiene notables valedores como el parque Puy Du Foy y la Confederación de Empresarios de Castilla la Mancha. Han dividido todo el procedimiento en tres fases, activación, diseño e implementación. Se hallan en la segunda. Once mesas de trabajo se encargan de recabar todas las opiniones.

Estas cinco, Granada, Jerez, Burgos, Oviedo y Toledo, se hallan, a priori, entre las más aventajadas. El resto están en peor situación por diversas circunstancias. Cáceres, verbigracia, porque va muy lento. Echaron a andar relativamente pronto, en julio de 2024, con el Consorcio Cáceres 2031 y un presupuesto de 580.000 euros. A los pocos días hicieron, incluso, una exhibición con 220 drones en el Parque del Príncipe. Desde entonces, nada de nada. Cáceres 2031 está presente en las citas culturales, en enero se reunió la junta rectora para echar a andar y hasta el 20 de mayo no tenían directora, Iris María Núñez del Hoyo. No les salió la jugada bien en 2016, pero tienen grandes fortaleces en forma de patrimonio y eventos como el Festival de Teatro Clásico y el Womad.

Los contratiempos

Las Palmas también iba a tope, pero ha sufrido un importante traspiés. El director general de la Oficina Técnica, Tony Ramos Murphy, ha presentado su renuncia por desavenencias con la forma de gestión impuesta por el Ayuntamiento –Ramos Murphy abogaba por una fundación y no una sociedad de gestión–. Su contrato acaba el 6 de junio y hasta septiembre no habrá una nueva cabeza visible. Hasta ese instante crítico en que Ramos Murphy decide marcharse, Las Palmas había bregado mucho y bien. Su eslogan es 'La rebelión de la geografía' que aporte soluciones a retos como la habitabilidad del territorio. Hace un año ya habían convocado dieciséis encuentros en torno a la Capitalidad.

Y nos quedan cuatro. Vitoria, Palma de Mallorca, Pamplona y León no se están dejando la vida precisamente en el empeño de la Capitalidad. Asistieron al cónclave de marzo en San Sebastián, pero no han subido, ni mucho menos, todos los escalones de Granada, Jerez, Oviedo, Burgos, Toledo, Cáceres y Las Palmas. Tampoco se han bajado del carro por la Capitalidad, por lo que no pueden desestimarse. Tienen muchísimo potencial, pero por ahora se han quedado en eso. En el caso de arrancar, ya van un poco tarde. A ver.

Un trabajo de la redacción de IDEAL Con textos de Jorge Pastor, José Antonio Muñoz, José Enrique Cabrero y Quico Chirino

Diseño Carlos Valdemoros, Cristina Ramos y Javier Morales

Vídeo Javier Martín y Amanda Martínez

Imágenes Pepe Marín