Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miembros de las fuerzas de seguridad arrestan a un manifestante durante una protesta en Rabat. Reuters

Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Las calles de las grandes ciudades del país africano bullen por las manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. Expertos nos dan las claves de su descontento

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Hay vida más allá de Instagram y Tiktok. El interés de los jóvenes de la generación Z, aquellos nacidos entre finales de los noventa y ... la primera década de este siglo, no se limita a los posados en lugares insólitos, pergeñar coreografías domésticas y asumir retos virales. En la última semana, las calles de las grandes ciudades marroquíes se han convertido en el escenario de sus manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. La injusticia social ha impulsado protestas convocadas en las redes sociales. Varias voces conocedoras de la situación del reino magrebí nos proporcionan claves para entender la frustración y descontento que destilan sus proclamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  3. 3 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  4. 4 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  5. 5

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  6. 6 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  7. 7 El Corte Inglés cambia el modelo de su tarjeta de crédito
  8. 8 Nueva zona infantil para Albayda y lavado de cara a Alhóndiga, Puentezuelas y Reyes Católicos
  9. 9

    La primera investigación en demostrar la eficacia del ayuno intermitente, Premio Ciencias de la Salud
  10. 10

    Dice que no quería hacer daño a su madre pese a que puso una bomba en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Los jóvenes se rebelan en Marruecos