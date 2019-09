El Congreso de EE UU hace pública la denuncia del informante anónimo Trump dejó claro al presidente ucraniano que no tendría tratos con él si no «le seguía el juego» MERCEDES GALLEGO corresponsal. Nueva York Jueves, 26 septiembre 2019, 16:54

Creíble y bien documentada, la denuncia «sin precedentes» de un informante anónimo, según ha admitido hoy el director de la inteligencia nacional Joseph Maguire en el Congreso, pone en contexto el escándalo desatado con la llamada de Donald Trump al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. El presidente le pidió el «favor» de que investigase por corrupción a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden, que potencialmente puede ser su rival en las elecciones del año que viene.

La trama se puede rastrear públicamente hasta una serie de artículos publicados a final de marzo en The Hill. En ellos el fiscal general ucraniano Yuriy Lutsenko acusaba a cargos del gobierno de Barack Obama de haber evitado que la Oficina Anticorrupción de su país continuase una investigación contra Hunter Biden, que en 2014 se unió al consejo de administración de la compañía energética ucraniana Burisma Holdings. Según esta denuncia, el parlamentario ucraniano Serhiy Leshchenko habría interferido en las elecciones estadounidenses de 2016 para favorecer la candidatura de Hillary Clinton, con la colaboración del Partido Demócrata y la embajada estadounidense de Kiev.

Para Trump fue el equivalente a ese momento de 2016 en el que una abogada rusa ofreció a su hijo mayor «trapos sucios» sobre Hillary Clinton y este se apresuró a recibirla. De hecho, hace unos meses el presidente admitió sin remilgos en entrevista televisiva que aceptaría ayuda de un gobierno extranjero para ganar de nuevo las elecciones.

Sus oportunidades mejoraron con la victoria en abril pasado de un humorista televisivo de corte populista que se presentaba como rendido admirador de Trump. Su victoria significaba el reemplazo del fiscal ucraniano que lideraba las acusaciones contra los demócratas, pero Trump abogó por él en la polémica llamada del 25 de julio con Zelenski.

La primera medida, emprendida ya el año pasado, fue poner a su abogado personal Rudy Giuliani a trabajar sus contactos con los actores ucranianos involucrados en el escándalo. La segunda, despedir a la embajadora estadounidense en Kiev Marie Yovanovitch, una respetada diplomática de carrera que Obama puso en el cargo. Yovanovitch había sido muy crítica del trabajo del fiscal y, según la acusación de este, parte de la conspiración para impedir que denunciase la interferencia ucraniana en las elecciones de 2016 en favor de Hillary Clinton.

Durante meses, y a través de numerosos contactos con miembros del gobierno ucraniano, Trump hizo saber al nuevo presidente que quería su colaboración para embarrar a su enemigo político, según la denuncia del informante de la inteligencia estadounidense que hizo pública ayer el Congreso. Los embajadores de Trump en Ucrania y la UE se reunieron con miembros del gobierno ucraniano para «ayudarles a entender» los mensajes que estaban recibiendo de Washington, cuenta en la denuncia el informante anónimo. «Durante ese mismo periodo de tiempo, múltiples funcionarios estadounidenses me han dicho que se le hizo creer al líder ucraniano que no tendría un encuentro ni una llamada telefónica con el presidente (Trump) si el presidente Zelenski no mostraba disposición para seguirle el juego en los temas que habían sido aireados públicamente por Lutsenko y Giuliani».

Para cuando el 25 de julio Trump llamó a Zelenski, una semana después de retener casi 400 millones de ayuda militar a Ucrania, el líder ucraniano estaba más suave que un guante. De su boca solo salían cumplidos y adulaciones. «Estamos abiertos a cualquier colaboración futura», le informó. «Somos grandes amigos suyos, señor presidente. Planeo rodearme de la gente correcta y, además de esa investigación, le garantizo como presidente de Ucrania que investigaremos todo abiertamente».