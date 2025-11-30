Un tiroteo en un cumpleaños infantil deja 4 muertos y 10 heridos en California

Cuatro personas han muerto y otras diez resultado heridas en un tiroteo registrado durante la celebracion de un cumpleaños en la ciudad californiana de Stockton. ... Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado y entre las víctimas figuran varios niños. La Policía busca al que, por ahora, es el único sospechoso: un individuo que se dio a la fuga tras entrar en el establecimiento de comida rápida donde se desarrollaba la fiesta y disparar a sus participantes.

Todo parece indicar que se trata de un ataque selectivo, según las primeras informaciones de la oficina del Sheriff. Sobre las seis de la tarde (medianoche en España), un hombre armado irrumpió en el local y tiroteó aparentemente de modo indiscriminado a los invitados. Vestía un pantalón negro y presumiblemente portaba una única arma. Algunos testigos señalaron que disparó varias ráfagas seguidas. Luego se dio a la fuga en un vehículo que tenía aparcado en el exterior del restaurante.

Cuando la Policía llegó al lugar del atentado encontró a varios heridos, algunos de ellos incluso en el aparcamiento exterior, que eran atendidos por sus familiares. Entre ellos había al menos un niño de 9 años, con una lesión producida por una bala, que se recupera en el hospital tras una intervención quirúrgica. Otro menor, de 15 años, también resultó alcanzado por un proyectil, aunque con peor suerte ya que habría fallecido minutos más tarde. Al menos dos heridos acudieron a un hospital por su propio pie.

El tiroteo sucedió en Lucille Avenue, una céntrica arteria donde también hay un teatro infantil y una popular heladería. Decenas de asistentes al banquete sufrieron ataques de ansiedad y fueron atendidos por los equipos sanitarios. Todos los heridos ingresaron en el hospital. «Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente intencional», informó una portavoz policial. No obstante, los investigadores «están explorando todas las posibilidades». La oficina del Sheriff confirmó que se trataba de una reunión familiar. «Este es un incidente incomprensible. Necesitamos encontrar al sospechoso y hacerlo rendir cuentas». La carreteras que desembocan en esta localidad de 320.000 habitantes del Valle Central de California quedaron cerradas por controles policiales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el ataque de «horrible». Newson firmó el pasado octubre una confusa y polémica normativa para prohibir la venta de determinadas pistolas semiautomáticas fácilmente convertibles en armas automáticas y capaces de causar un daño mucho más letal. La norma prohíbe su venta, pero no su posesión. Durante este año se han registrado en EE UU más 380 tiroteos masivos, nombre que reciben aquellos en el que al menos hay cuatro víctimas.