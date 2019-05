Una pareja publica el vídeo de su bebé cayendo de los brazos del médico tras la falta de disculpas del hospital FACEBOOK / Mo Rodgers Días después, a la recién nacida le diagnosticaron una pequeña hemorragia cerebral, aunque no se ha determinado si fue derivada del incidente R. I. Martes, 7 mayo 2019, 19:32

«Mi hija Morgan se cayó de cabeza debido a la negligencia del personal. Nunca se me notificó que se había caído ni que se le habían hecho pruebas posteriores. Me gustaría evitar que esto le ocurra a otros niños que nacen en este hospital». Es la denuncia que Monique Rodgers ha publicado en Facebook junto a un vídeo del momento en el que su bebé recién nacido caía de las manos del médico que lo atendía.

El incidente ocurrió en el Chandler Regional Medical Center de Arizona, EE.UU. La bebé, que nació de forma prematura junto a su hermana gemela, cayó de las manos del empleado del hospital, golpeando su cabeza contra una mesa.

Los padres de la pequeña hicieron pública la grabación el pasado 1 de mayo en Facebook porque estaban frustrados «por la falta de respuestas y disculpas» del hospital. El vídeo, cuyas imágenes pueden herir sensibilidades, ha sido compartido miles de veces y acumula más de dos millones de visualizaciones.

Días después, a la bebé le diagnosticaron una pequeña hemorragia cerebral. En declaraciones a ABC15, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos neonatales asegura que este tipo de hemorragias son «algo comunes en bebés prematuros», por lo que no tendría que tener relación directa con la caída.

Según la madre, la menor «tiene una hemorragia de grado 1 [conocida como hemorragia de la matriz germinal] en el lado izquierdo de su cerebro y no estoy segura de si eso se debió a su caída o a su bajo peso al nacer. No me enteré de que esta prueba se había hecho y de sus resultados hasta el pasado sábado».

El hospital ha evitado hacer comentarios «debido a las leyes de privacidad del paciente y a una solicitud de la familia de no divulgar información», aunque señala que el equipo médico «se toma este asunto muy en serio y está trabajando para llevar a cabo una revisión exhaustiva».