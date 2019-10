Las protestas se recrudecen en Ecuador antes de la manifestación contra el Gobierno de Moreno Indígenas ecuatorianos durante el asalto a la sede del Congreso, en Quito. Correa rechaza las acusaciones de golpismo y reclama la convocatoria de unas elecciones en las que se presentaría como candidato R. C. Quito/Bruselas Miércoles, 9 octubre 2019, 11:49

La violencia extrema se ha desatado en Ecuador horas antes de que Quito sea este miércoles escenario de una gran movilización. La marcha tendrá lugar después de que el Gobierno ecuatoriano y líderes indígenas tuvieran el martes un primer acercamiento, en medio de la crisis social que afecta al país por el alza de los precios del combustible. Pese a ese acercamiento, la protesta no cede y este miércoles se espera que se sumen sindicatos y otros grupos.

Los aborígenes exigen que el presidente Lenin Moreno eche para atrás la supresión de los subsidios acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de préstamos por 4.209 millones de dólares. «Ya hemos tenido los acercamientos respectivos; hemos conversado con algunos de sus dirigentes», dijo a la prensa Lenin Moreno el martes por la noche, cuando saludó a soldados que protegen un puente en Guayaquil.

A pesar del contacto inicial, con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, Moreno admitió que «hay alguna dificultad» por el hecho de que «más de 60 organizaciones» muestran su disgusto por el aumento de precios.

Sin que amainen las protestas que se registran desde hace una semana, manifestantes asaltaron este martes el Congreso. La Policía tuvo que emplearse a fondo con grases lacrimógenos para desalojar el Parlamento. Los indígenas, que ya habían anunciado su intención de marchar hacia el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, han tratado de irrumpir en la zona a pesar de la alta presencia policial y del lanzamiento de gases. El palacio se encuentra vacío dado que el Ejecutivo se ha trasladado a Guayaquil.

Por otra parte, la Policía ha entrado en el parque de El Arbolito, en Quito, y ha desalojado a los manifestantes indígenas que allí se encontraban desde la pasada noche. Otros se han desplazado hasta el parque de El Ejido.

Altercados en las calles de Quito, en los aledaños al Congreso. / EFE

Los altercados van más allá de la capital. Así, se han producido en incidentes en 21 provincias, entre los que destaca la toma de la Gobernación de Chimborazo por parte de manifestantes indígenas.

Para evitar los incidentes, el Gobierno ha ordenado el toque de queda, que se suma al estado de excepción. El decreto restringe la circulación de personas en horario de 20.00 a 5.00 horas, de lunes a domingo, «en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas» del Estado.

Petición de elecciones

Desde Bruselas, el expresidente Rafael Correa rechazó este miércoles las acusaciones de golpismo por las protestas en su país y pidió al presidente Moreno convocar elecciones en las que afirmó que se presentaría como candidato «si fuera necesario». «Si hay elecciones me presentaría si fuera necesario. Me inhabilitaron para ser presidente, pero de vicepresidente para abajo» podría ocupar un cargo, dijo Correa en una rueda de prensa convocada en el Parlamento Europeo. Sin embargo, las actuales autoridades en Ecuador «se inventarán cualquier cosa para no dejarme participar», añadió.

El exmandatario, que reside en Bélgica, recordó que durante el Gobierno de Moreno le han abierto «sin pruebas» más causas judiciales que «a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos», y que si regresa a su país será encarcelado. «Que me metan preso, pero que me dejen inscribirme. No, me van a meter preso primero y no me van a dejar inscribirme», lamentó. Sobre una posible participación electoral, dijo no estar «seguro de que ganaría», aunque consideró que tiene «confianza en el pueblo ecuatoriano».

Correa rechazó las acusaciones de que está detrás de las marchas indígenas y las protestas. En cambio, pidió «que la gente siga defendiendo sus derechos con firmeza, pero en paz. Porque buscan cualquier excusa para la represión». En ese sentido, denunció que hay «represión brutal» en Ecuador que ya ha causado «muertos».

«Y por qué no (van a salir los manifestantes a la calle hoy). Tienen que cuidarse, pero tampoco se van a dejar amedrentar» por el temor a la represión, indicó. Afirmó que «el relato» de Moreno es que «Correa y los correístas están generando violencia, buscan desestabilizar al Gobierno», un extremo que negó, al igual que él esté instigando las movilizaciones junto al Gobierno venezolano.

«Tengo el don de la ubicuidad, estoy aquí en el Parlamento y a la vez en Venezuela», ironizó, y agregó que «nadie está desestabilizando a Lenín Moreno que no sea el mismo», dijo sobre el mandatario, al que acusó de «robar la Constitución».

Correa aseguró que, «por el contrario, estamos dando salida» a la crisis, ya que la Carta Magna de 2008 establece medidas como el adelanto electoral en caso de graves disturbios. Por lo que respecta a la mediación que ha ofrecido la ONU y la Iglesia católica en la crisis, dijo «desconfiar» de los interlocutores concretos que estarían implicados.