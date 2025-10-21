El Zaragoza recurre a un 'bombero' del fútbol inglés para salir del descenso en Segunda

El Zaragoza oficializó la contratación de Rubén Sellés como nuevo técnico tras la reciente destitución de Gabi por los malos resultados. El cuadro maño lucha ... por salir del descenso de Segunda tras sumar seis puntos en diez jornadas -cuatro menos que el Granada-, bagaje que lo sitúa como farolillo rojo de la competición. Esta situación llevó al club a buscar a un 'bombero' en el mercado capaz de apagar el fuego del pésimo arranque liguero.

Sellés cumple dicho rol, el que llevó a cabo los últimos cursos en el fútbol inglés. Experto en la gestión de grupo y aplicador de un fútbol vertical e intenso, el valenciano se estrena como preparador principal en la élite española. Su debut como entrenador principal se dio como interino en el Southampton en la 22/23. Arrancó en la máxima categoría con un triunfo por la mínima ante el Chelsea en Stamford Bridge, al que siguió un empate a cuatro como local contra el Liverpool.

Pese a estos excelentes resultados, no pudo salvar al conjunto británico del descenso a Championship, aunque contó con una reválida en la tercera categoría. Tras Southampton, pasó por el Reading en League One campaña y media, con el que consiguió la permanencia en la 23/24 antes de regresar a Championship en las filas del Hull City. A estos sí que los salvó de la quema en la 24/25 después de recalar el pasado diciembre.

Su buen hacer lo llevó a firmar por el Sheffield United esta campaña, pero su comienzo en una nueva edición de la división de plata no estuvo a la altura. Cinco tropiezos consecutivos con un equipo que aspira al ascenso le costaron el puesto el pasado septiembre. Ahora en Zaragoza, Sellés deberá volver a sacar la manguera para sofocar el incendio de La Romareda en una liga en la que no cuenta con experiencia previa.