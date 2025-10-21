Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador Rubén Sellés posa como antiguo técnico del Reading inglés. Reading FC
LaLiga Hypermotion

El Zaragoza recurre a un 'bombero' del fútbol inglés para salir del descenso en Segunda

El cuadro maño es colista en solitario con seis puntos de treinta posibles, cuatro menos que el Granada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 11:18

Comenta

El Zaragoza oficializó la contratación de Rubén Sellés como nuevo técnico tras la reciente destitución de Gabi por los malos resultados. El cuadro maño lucha ... por salir del descenso de Segunda tras sumar seis puntos en diez jornadas -cuatro menos que el Granada-, bagaje que lo sitúa como farolillo rojo de la competición. Esta situación llevó al club a buscar a un 'bombero' en el mercado capaz de apagar el fuego del pésimo arranque liguero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

