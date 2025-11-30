El Zaragoza consolida su resurrección a costa de Paco López

Rivales del Granada CFEl Zaragoza consolida su resurrección a costa de Paco López
Tercera victoria consecutiva maña para que el exrojiblanco peligre al frente del Leganés
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:39
El Zaragoza consolidó su resurrección con una tercera victoria consecutiva para dejar de ser colista a costa del Leganés que dirige el exrojiblanco Paco López, ... en riesgo de destitución al asomarse a los puestos de descenso. Una rigurosísima expulsión por presunta agresión de Marvel a la media hora y tras inaugurar Duk el marcador para los pepineros propició la remontada maña.
Los goles de Kenan Kodro antes del descanso y de Toni Moya y Francho Serrano en la segunda parte dieron la vuelta al marcador. De nada sirvió que Diego García recortara diferencias ya en el tiempo añadido.
