Paco López, durante el partido en Zaragoza. LaLiga

Rivales del Granada CF

El Zaragoza consolida su resurrección a costa de Paco López

Tercera victoria consecutiva maña para que el exrojiblanco peligre al frente del Leganés

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:39

El Zaragoza consolidó su resurrección con una tercera victoria consecutiva para dejar de ser colista a costa del Leganés que dirige el exrojiblanco Paco López, ... en riesgo de destitución al asomarse a los puestos de descenso. Una rigurosísima expulsión por presunta agresión de Marvel a la media hora y tras inaugurar Duk el marcador para los pepineros propició la remontada maña.

