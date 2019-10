Granada CF Yangel Herrera: «Estoy orgulloso de estar en el Granada» /F.R. El mediocampista destaca la importancia que tiene la victoria en un partido «parejo», pero recuerda que «la clasificación de hoy no es nada» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 19 octubre 2019, 01:47

Yangel Herrera quitó importancia al segundo puesto que el Granada alcanza tras vencer al Osasuna porque a su juicio a día de hoy «la clasificación no es nada. En el campo se pudo ver que eramos dos equipos muy igualados, aguerridos, que iban a por cada pelota como si fuera la última... Fue un partido parejo y si lo pudimos ganar fue gracias a una pelota parada y a que después nos hicimos fuertes en defensa, que es una faceta que venimos manejando y que para nosotros es muy importante. El partido fue bastante sucio, bastante trabado, pero cuando llegas a la jornada 38 miras estos partidos y te acuerdas de estos partidos que son tan importantes para nosotros y que nos ayudan a alejarnos de la zona baja de la tabla».

Sobre las ausencias en la plantilla, Herrera comentó que «es importante tener una plantilla larga y aunque falten jugadores importantes no se puede bajar los brazos. Los que han salido han dado la cara y a partir de ahí solo desear una pronta recuperación de los compañeros».

Además, en el vestuario rojiblanco también «estamos alegres porque nos hemos reivindicado después del fin de semana del Real Madrid. Veniamos de perder, no era fácil ganar un partido tan complicado pero lo hemos hecho y queremos seguir, partido a partido y sumando de tres».

Por último, en el plano personal afirmó sentirse «bastante bien» pese a haber recorrido muchos kilómetros en los últimos días para jugar con la selección de Venezuela. «Llegué acá a Granada hace dos días, solo pude entrenar bien un día y jugar noventa minutos a buen ritmo me dice que estoy ben fisícamente. Mis compañeros me motivan, me ayudan a pelear por ellos y a luchar cada pelota como si fuera la última y estoy orgulloso de estar aquí en el Granada», finalizó.