Souleymane Faye acaba sustituido tras vomitar sobre el césped. José Miguel Baldomero

Granada CF

Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta

El extremo fue sustituido al regurgitar incluso una sustancia que parecía ser boniato

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

Souleymane Faye asustó a Pacheta y a los miembros de su cuerpo técnico, así como a sus compañeros, cuando empezó a vomitar a escasos minutos ... del final del partido contra el Real Zaragoza en Los Cármenes. El extremo del Granada se quedó tendido sobre el césped y empezó a regurgitar incluso una sustancia roja que, de acuerdo al entrenador, parecía ser boniato. «No sabemos por qué fue, si por algún golpe en el estómago o por un corte de digestión, pero le cambiamos», expresó el técnico burgalés, ya con la certeza de que el senegalés se encontraba «perfecto» tras el reposo.

