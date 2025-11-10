Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

Souleymane Faye asustó a Pacheta y a los miembros de su cuerpo técnico, así como a sus compañeros, cuando empezó a vomitar a escasos minutos ... del final del partido contra el Real Zaragoza en Los Cármenes. El extremo del Granada se quedó tendido sobre el césped y empezó a regurgitar incluso una sustancia roja que, de acuerdo al entrenador, parecía ser boniato. «No sabemos por qué fue, si por algún golpe en el estómago o por un corte de digestión, pero le cambiamos», expresó el técnico burgalés, ya con la certeza de que el senegalés se encontraba «perfecto» tras el reposo.

Faye, de 22 años, viene siendo titular indiscutible en el Granada desde que el club resolvió los problemas para su inscripción entre otros fichajes tras la jornada inaugural con el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes. A su doblete durante la 'manita' a la Real Sociedad B en el Zaidín añade hasta cuatro asistencias ya, dos de ellas a Jorge Pascual en las dos últimas jornadas. Las anteriores permitieron empatar en Burgos y ganar en Huesca con goles de Álex Sola y Pedro Alemañ respectivamente. Fue el único futbolista por el que los rojiblancos pagaron traspasado el verano pasado, con 600.000 euros al Betis por el 50% de su pase para atarle hasta 2029.

