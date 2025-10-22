Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Souleymane Faye sonríe durante su entrevista con IDEAL.

Souleymane Faye sonríe durante su entrevista con IDEAL. Ariel C. Rojas

Futbolista del Granada en vídeo

El divertido cuestionario de Souleymane Faye: «Sueño con ser Balón de Oro»

El extremo responde preguntas íntimas y muestra una faceta personal

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:57

Comenta

Souleymane Faye se somete al cuestionario íntimo de IDEAL de forma paralela a su entrevista. El extremo del Granada desvela su lado más personal y ... divertido con sus respuestas. Entre ellas, su sueño por «ser Balón de Oro» algún día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  4. 4 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  5. 5 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada
  9. 9 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  10. 10 Raúl Berdonés y Lola Índigo, entre los premiados con la Medalla de Oro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El divertido cuestionario de Souleymane Faye: «Sueño con ser Balón de Oro»