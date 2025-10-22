El divertido cuestionario de Souleymane Faye: «Sueño con ser Balón de Oro»

Futbolista del Granada en vídeoEl divertido cuestionario de Souleymane Faye: «Sueño con ser Balón de Oro»
El extremo responde preguntas íntimas y muestra una faceta personal
Granada
Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:57
Souleymane Faye se somete al cuestionario íntimo de IDEAL de forma paralela a su entrevista. El extremo del Granada desvela su lado más personal y ... divertido con sus respuestas. Entre ellas, su sueño por «ser Balón de Oro» algún día.
«Soy una persona feliz y me gusta dar alegría», compartió Faye con más pausa. «Si no estoy fino hay que compensarlo corriendo», expresó el senegalés, con el deseo de ganar y marcar al Cádiz este sábado en Los Cármenes.
