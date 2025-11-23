Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un choque durante el partido entre el Málaga y el Mirandés. LaLiga

La victoria 'in extremis' del Málaga devuelve al Granada al descenso

Los rojiblancos caen a la décimo octava posición con 16 puntos, a uno de la salvación

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

El Granada regresó al descenso ante el triunfo 'in extremis' del Málaga sobre el Mirandés (3-2). A falta de que juegue su partido este ... lunes la Real Sociedad B ante el Valladolid, los rojiblancos quedan décimo octavos con 16 puntos, a uno de la salvación.

