La victoria 'in extremis' del Málaga devuelve al Granada al descenso

ClasificaciónLa victoria 'in extremis' del Málaga devuelve al Granada al descenso
Los rojiblancos caen a la décimo octava posición con 16 puntos, a uno de la salvación
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:18
El Granada regresó al descenso ante el triunfo 'in extremis' del Málaga sobre el Mirandés (3-2). A falta de que juegue su partido este ... lunes la Real Sociedad B ante el Valladolid, los rojiblancos quedan décimo octavos con 16 puntos, a uno de la salvación.
Esta la marcan tanto el Andorra como el Eibar, igualados en el casillero, aunque con los armeros por delante al disponer de un mejor balance de goles.
