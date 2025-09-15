Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álex Sola se lamenta. J. M. B.

Granada CF

Los veteranos también salen en las peores fotografías del Granada CF

Se pasa de las expulsiones de futbolistas más jovenes a pificas de jugadores más curtidos como Álex Sola o Sergio Ruiz

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:53

Se justifica que el Granada es un equipo bisoño por la juventud de su plantilla, lo que induce a pensar en que puedan cometer algunos ... errores por falta de experiencia, pero en las últimas dianas encajadas por los rojiblancos, los que peor salen en las fotos son algunos veteranos. En concreto, en el partido con el Leganés, Álex Sola y Sergio Ruiz abrieron la caja de los truenos.

