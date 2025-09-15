Los veteranos también salen en las peores fotografías del Granada CF

Granada CFLos veteranos también salen en las peores fotografías del Granada CF
Se pasa de las expulsiones de futbolistas más jovenes a pificas de jugadores más curtidos como Álex Sola o Sergio Ruiz
Granada
Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:53
Se justifica que el Granada es un equipo bisoño por la juventud de su plantilla, lo que induce a pensar en que puedan cometer algunos ... errores por falta de experiencia, pero en las últimas dianas encajadas por los rojiblancos, los que peor salen en las fotos son algunos veteranos. En concreto, en el partido con el Leganés, Álex Sola y Sergio Ruiz abrieron la caja de los truenos.
Lo del donostiarra, encajado como carrilero zurdo, vino de un penalti cometido sobre Duk. Llegó en una nueva falta de coordinación con Loïc Williams, que saltó a una presión y descuido su sector. Sola retrocedió con el extremo de los pepineros, al que rozó en el recorte y este se cayó, señalando el árbitro la infracción. En Málaga, ya tuvo problemas de ajuste con el central valenciano, como se comprobó en el doblete de Chupete. Aunque Pacheta lo vea de lateral, tiene más profundidad que registros defensivos, y mejora en la derecha.
Más inusual fue observar un fallo tan clamoroso como el de Sergio Ruiz. El cántabro a veces arriesga en sus giros con balón, pero la pérdida que tuvo con Cissé, tan cerca del área propia, resultó letal para los rojiblancos. Nadie cerró el paso y Roberto López culminó con un tiro que pilló blando a Astralaga.
Al menos, el equipo acabó con once, como en La Rosaleda, aunque le sirviera de poco. En las primeras jornadas, vieron rojas Lama, Loïc y Haro consecutivamente, por acciones aparatosas. Todos jóvenes, aunque los 'mayores' también yerran, como se comprueba.
