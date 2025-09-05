«Veremos a un Recreativo Granada ambicioso y con buenos momentos»

«Este año partimos de cero. Se va a ver a un equipo agresivo y ambicioso, que luchará por hacer el mejor fútbol. La mejor ... forma de defender un escudo es apoyándolo en los buenos y malos momentos. El filial regalará muchos buenos», señaló seguro de sí mismo Luis Bueno, entrenador del Recreativo Granada en una entrevista exclusiva ante las cámaras del club.

El jienense se definió como «un apasionado del fútbol. Me gusta estudiar el juego al límite y entiendo mi vida completamente ligada a este deporte. Comencé en Granada, luego me fui al Málaga y San Félix hasta recalar en el Atlético de Madrid, de donde vengo. Esta etapa me hizo estar mejor preparado, con más experiencia en cuanto al trato con el jugador, la manera de entrenar, ver distintos estilos de fútbol...», relató.

Sobre su trabajo, Bueno mostró «un hambre terrible por intentar ayudar. No solo en el debut –de los chicos–, sino también en el día a día. En mi anterior estancia, disfruté mucho trabajando con los jóvenes de la provincia, pero esto es diferente. La responsabilidad de un filial es mayor por su vínculo con el primer equipo», aclaró.

«Mi cometido es facilitar la adaptación del jugador cuando suba, ya sea para entrenar o jugar. Que lo haga en condiciones óptimas, con un equilibrio de disciplina y talento para poder brillar. Si lo hace, el éxito no es mío, sino de toda la cantera», finalizó el técnico.