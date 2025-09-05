Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Bueno, durante un entrenamiento. GCF
Luis Bueno

«Veremos a un Recreativo Granada ambicioso y con buenos momentos»

El entrenador del filial del Granada analiza sus objetivos con las jóvenes promesas nazaríes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:55

«Este año partimos de cero. Se va a ver a un equipo agresivo y ambicioso, que luchará por hacer el mejor fútbol. La mejor ... forma de defender un escudo es apoyándolo en los buenos y malos momentos. El filial regalará muchos buenos», señaló seguro de sí mismo Luis Bueno, entrenador del Recreativo Granada en una entrevista exclusiva ante las cámaras del club.

