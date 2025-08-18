Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucas Boyé, consolado por Pablo Sáenz, tras su lesión en el trofeo de presentación. J. M. B.
Granada CF

La venta de Lucas Boyé, una negociación compleja en la que toca repartir

El Alavés desea la compra completa del pase del argentino, del que el 70% es de los nazaríes y el 30, del Elche

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:28

El traspaso de Lucas Boyé al Alavés es una negociación compleja en la que tocará repartir entre dos clubes, el Granada y el Elche. El ... conjunto vitoriano lleva días en franca ventaja para quedarse al futbolista y está en la fase decisiva de los contactos para adquirir el pase completo del futbolista. De la cantidad que pacte al final, el 70% será para los rojiblancos y el 30, para el Elche, club de procedencia del argentino antes de recalar en Los Cármenes. Si saliera por seis millones de euros, por ejemplo, los nazaríes recibirán 4,2 millones de euros y los ilicitanos, 1,8.

