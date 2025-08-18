La venta de Lucas Boyé, una negociación compleja en la que toca repartir

El traspaso de Lucas Boyé al Alavés es una negociación compleja en la que tocará repartir entre dos clubes, el Granada y el Elche. El ... conjunto vitoriano lleva días en franca ventaja para quedarse al futbolista y está en la fase decisiva de los contactos para adquirir el pase completo del futbolista. De la cantidad que pacte al final, el 70% será para los rojiblancos y el 30, para el Elche, club de procedencia del argentino antes de recalar en Los Cármenes. Si saliera por seis millones de euros, por ejemplo, los nazaríes recibirán 4,2 millones de euros y los ilicitanos, 1,8.

El Granada, que se sienta a la mesa como propietario de los derechos federativos de Boyé, no puede vender solo su parte, sino que tiene que repercutir parte de la cuantía en su anterior equipo. Los rojiblancos pagaron seis millones por ese 70% de Boyé en 2023. A efectos contables, quedarían por amortizar tres 'kilos' porque firmó por cuatro temporadas. Si el Granada recuperara algo de la inversión, más el ahorro de su sueldo, el más alto del plantel, oxigenaría la economía rojiblanca de cara a las inscripciones pendientes. Quedará por ver si con más margen.

En lo práctico, el Granada tendrá que actuar como si el Elche tuviera un porcentaje de futura venta, aunque no sea exactamente así. Es algo que sí existió en el caso de Gonzalo Villar con la Roma, que se llevó un 30% de los tres millones obtenidos por su llegada al Dínamo de Zagreb. Al Granada le supuso en su día un gasto 1,5 millones. Si el conjunto croata lo vendiera a un tercero, tendría que darle un 15% a los rojiblancos.

Distinto a Arezo

La solución con Boyé no será como la firmada en su día con Matías Arezo en su salida al Gremio brasileño. El Granada, que pagó 5,7 millones al River Plate uruguayo por el 50% del atacante charrúa en enero de 2022, fijó en 3,5 'kilos' la compensación del Gremio en julio de 2024 únicamente por su mitad, que al menos cubrió la amortización pendiente por él, aunque no hubiera ganancia en forma de plusvalía. Este mismo verano, el Granada compró por 600.000 euros el 50% de los derechos de Souleymane Faye al Betis.

Boyé, que sigue lesionado, ha desoído tentativas de otros clubes en Primera y del extranjero porque desea enrolarse en el proyecto del Alavés, con su compatriota Coudet como entrenador. Sufrió un esguince de rodilla en el trofeo de presentación de los rojiblancos del que espera estar restablecido en torno a final de mes. En las próximas horas espera tener su futuro resuelto. El Granada también para inscribir a Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo. En función del margen que genere con Boyé, tendrá liquidez solo para ellos o para algún movimiento más.