«Vengo de una familia humilde y emprendo por mi futuro»

–En Granada montó sus primeros negocios. ¿Por qué 'Hello Nails'?

–Es una franquicia de Barcelona y fue por mi novia, que iba a ... Málaga para hacerse allí las uñas como las parejas de otros futbolistas. Ya tengo dos, uno en el centro y otro en el Zaidín. Todos los comienzos son complicados, pero estamos contentos y mantendremos la actividad aunque me vaya de Granada porque tengo un gran equipo en el que confío mucho.

–¿Tiene más planes? Le vimos en Alhambra Venture...

–Sí, sí... Ahora mismo tengo la cabeza en lo que pasa con el fútbol, pero me gusta emprender y creo que todo el mundo debería hacerlo para no conformarse y crecer. Estamos en un país complicado para emprender, pero es bonito ser tu propio jefe y jugártela un poco a que salga bien o mal porque, si sale bien, supone una gran satisfacción que no da ningún otro trabajo normal.

–No es tan común que los futbolistas decidan hacerse empresarios. Sí que despilfarren el dinero que hacen durante sus diez años de carrera.

–Gonzalo Villar dijo en una entrevista que emprendería conmigo sin ninguna duda, y me hizo mucha gracia (ríe). Yo vengo de una familia humilde, aunque nunca me faltó de nada ni a mí ni a mis hermanos. No tuvimos lujos y pasamos momentos difíciles; sé lo que cuesta ganar el dinero. Estoy construyendo un futuro para que ni a mí ni a los míos nos falte el dinero nunca, en lugar de gastármelo en ropa o relojes.

–¿Le inquieta el día de mañana, con la retirada?

–Sí, porque esto es tan corto... Te puede pasar cualquier cosa y quedarte sin nada. No tiene nada que ver, pero mi juego de mesa favorito es el 'Monopoly'; estoy obsesionado con él. Tengo compañeros a lo que en su tiempo libre les gusta irse de compras, a la playa o a cantar, y a mí me gusta invertir; me tiro el día mirando posibilidades. Me encanta entrenar y hacer negocios, y poco a poco voy explotando esa faceta mía.