Anuncio de la convocatoria de Manoly Baquerizo con Ecuador. Granada CF
Internacionales del Granada CF

Varias futbolistas del Femenino jugarán con sus selecciones

Sonya Keefe, con Chile, no será la única jugadora con actividad durante el parón en Liga F

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:38

Sonya Keefe, con Chile, no será la única futbolista internacional del Granada femenino durante el parón en Liga F del último fin de semana de ... noviembre. A la delantera se le sumó la también latinoamericana Manoly Baquerizo, que jugará con Ecuador como local contra Venezuela el sábado 29 de noviembre a las 00.00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y visitará a Uruguay el martes 2 de diciembre a las 22.00 en el Estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo.

