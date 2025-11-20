Varias futbolistas del Femenino jugarán con sus selecciones
Sonya Keefe, con Chile, no será la única jugadora con actividad durante el parón en Liga F
Granada
Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:38
Sonya Keefe, con Chile, no será la única futbolista internacional del Granada femenino durante el parón en Liga F del último fin de semana de ... noviembre. A la delantera se le sumó la también latinoamericana Manoly Baquerizo, que jugará con Ecuador como local contra Venezuela el sábado 29 de noviembre a las 00.00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y visitará a Uruguay el martes 2 de diciembre a las 22.00 en el Estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo.
Además de ellas, también fue convocada la canterana Ana Martos con la selección española sub 17. La jugadora del filial disputará la primera ronda del Europeo de su categoría con Portugal, con partidos ante Bulgaria, Hungría y el combinado anfitrión, antes de la fase final en Irlanda del Norte ya en mayo.
