El Valladolid, ante una necesidad urgente para fortificar Zorrilla

Una obsesión recorre el Real Valladolid: el estadio José Zorrilla debe convertirse en una caja de seguridad para el Pucela en su lucha por mantenerse ... en la zona alta de la clasificación. El equipo de Guillermo Almada no ha aprovechado como debiera el factor campo y los puntos han volado una y otra vez del feudo blanquivioleta. Ganar en casa no solo permite a un equipo afianzarse ante su público sino que también aumenta los vínculos con un afición que desea abandonar el recinto satisfecha tras disfrutar de las victorias 'in situ'. Y esa necesidad resulta apremiante en el Real Valladolid, después del grandísimo fiasco de la campaña anterior (con un descenso lacerante a Segunda) y el borrón y cuenta nueva del pasado verano, con cambio de propiedad, nueva dirección deportiva y limpieza en el vestuario.

De momento, Zorrilla presenta vías de agua. El Pucela únicamente ha logrado sumar ocho puntos en sus seis partidos como local, lo que supone que más de la mitad de los puntos potenciales han volado del estadio blanquivioleta. Con sólo un 44,4% de la puntuación posible en su casillero, el margen de mejora resulta amplio... y también la necesidad de mostrar una solidez que no acaba de encontrar. La tendencia declinante del Real Valladolid en la clasificación se debe, principalmente, a su impericia como local, un factor que ha compensado, aunque mínimamente, con los ocho puntos que ha obtenido a domicilio. Actualmente, el cuadro que entrena Guillermo Almada aparece en la novena posición en la clasificación general, el puesto más bajo en las once jornadas disputadas hasta la fecha.

Pero el Pucela ocupa un lugar más bajo en la tabla parcial de partidos jugados en casa. Ahí, el Real Valladolid se descuelga hasta la 15ª posición, con ocho puntos en seis encuentros disputados en Zorrilla, lo que le sitúa como el octavo conjunto que menos ha sumado en su estadio (empatado con Córdoba y Andorra). Y eso que ha jugado ya seis partidos en casa, a diferencia de escuadras como el Ceuta (12 puntos en cinco partidos en su estadio) o el Almería (10 puntos en cinco encuentros como local).

Hasta la fecha, el Real Valladolid sólo ha logrado ganar en Zorrilla al Ceuta en la jornada inaugural (cómoda victoria por 3-0) y al Almería (3-1, en un encuentro con más incertidumbre en su desarrollo del que reflejó el marcador final). Desde el 13 de septiembre, fecha del triunfo ante el conjunto andaluz, la afición blanquivioleta no ha podido celebrar los tres puntos en casa y se ha tenido que conformar con la victoria a distancia frente al Burgos (0-1).

Las derrotas ante la Cultural Leonesa (0-1) y contra el Sporting de Gijón (2-3), con el insuficiente empate frente al Mirandés por medio (1-1), han aumentado las dudas sobre la versión local del Pucela de Almada. El equipo blanquivioleta da pasos adelante y atrás en su rendimiento, sin encontrar una línea continuista. Y tampoco sabe ahora a qué atenerse en su versión visitante. El mazazo de la eliminación en la Copa del Rey ante un rival como el Club Portugalete, de Tercera RFEF, ha empañado los signos positivos que el Real Valladolid mostró en Liga ante el Deportivo en Riazor. Por mucho que se trate de dos competiciones diferentes (y hasta parecería que de dos equipos paralelos, con clara diferenciación entre titulares y suplentes en ambos escenarios), el Pucela en su conjunto ha recibido un torpedo en su línea de flotación ante un rival tres categorías inferior.

Por eso, el partido del próximo lunes en Zorrilla (20.30 horas) ante el Granada CF que entrena el exblanquivioleta José Rojo 'Pacheta' llega cargadísimo de urgencias para un Real Valladolid muy tocado en lo anímico… y también en lo futbolístico. Porque la Copa demostró que las buenas sensaciones visitantes pueden evaporarse rápidamente y ahora toca agarrarse a los clavos de Zorrilla. El cuadro nazarí no se ha distinguido por sacar mucho rédito lejos del Nuevo Los Cármenes y llegará a Valladolid con sólo seis puntos obtenidos en sus cinco desplazamientos, una cifra que solo empeoran cinco equipos de Segunda. Eso sí, el Granada únicamente ha perdido un partido como visitante (ante el Eibar en Ipurua en la segunda jornada) y ha puntuado en el resto, con empates en Burgos, Málaga y Andorra, y victoria en Huesca. Así que el Pucela está obligado a superar el mazazo copero con una victoria en casa que dé continuidad a las buenas sensaciones ligueras de Riazor y aborte una nueva situación de crisis.