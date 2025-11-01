Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Real Valladolid celebran uno de los goles ante el Almería en la última victoria en Zorrilla el 13 de septiembre. A. MINGUEZA

Rival del Granada CF

El Valladolid, ante una necesidad urgente para fortificar Zorrilla

ElPucela ha dejado escapar más de la mitad de los puntos potenciales como local y es el octavo equipo que menos ha sumado en su feudo

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:06

Una obsesión recorre el Real Valladolid: el estadio José Zorrilla debe convertirse en una caja de seguridad para el Pucela en su lucha por mantenerse ... en la zona alta de la clasificación. El equipo de Guillermo Almada no ha aprovechado como debiera el factor campo y los puntos han volado una y otra vez del feudo blanquivioleta. Ganar en casa no solo permite a un equipo afianzarse ante su público sino que también aumenta los vínculos con un afición que desea abandonar el recinto satisfecha tras disfrutar de las victorias 'in situ'. Y esa necesidad resulta apremiante en el Real Valladolid, después del grandísimo fiasco de la campaña anterior (con un descenso lacerante a Segunda) y el borrón y cuenta nueva del pasado verano, con cambio de propiedad, nueva dirección deportiva y limpieza en el vestuario.

