Juanma Lendínez, en su presentación con Unionistas: «Parecía que podía seguir en el Granada y no se dio»

El exrojiblanco Juanma Lendínez fue presentado con Unionistas de Salamanca, su nuevo club tras rescindir su contrato con el Granada este verano. El centrocampista jienense ... trató su salida del conjunto nazarí, con el que llegó a debutar en Segunda el curso pasado. «La situación fue especial. Parecía que iba a poder seguir allí, pero no se dio. Aun así, estoy contento de estar aquí, no podría estar en otro sitio mejor. Ya jugué en Primera RFEF hace años y quiero demostrar que tengo nivel de sobra», argumentó durante el acto.

El pivote también ofreció una entrevista a Radio Marca Granada en la que relató cómo se llevó a cabo su marcha del club nazarí. «En Navidad me dijeron desde el club que estaban contentos conmigo. Me veían mucha proyección. Me dijeron que renovaría, pero a los días del partido en Santander me comunicaron que no contaban conmigo. Me pilló un poco por sorpresa, pero poco más podía hacer. Quizá me hubiese venido bien irme cedido a Primera RFEF», relató.

Sobre Unionistas, Juanma expresó en la presentación que se trata de «un club que desde fuera te llama la atención y es un sitio especial. Me informé con gente que ha estado aquí y también han hecho un esfuerzo desde el club por querer tenerme aquí fuese como fuese». También se definió como «un jugador que se siente cómodo teniendo el balón la mayor parte del tiempo. Me gusta que jueguen así los equipos, siendo el protagonista del partido».

Juanma Lendínez recaló en el club rojiblanco en categoría cadete. De ahí fue ascendiendo hasta llegar al filial, donde compitió los últimos cursos. La pasada campaña tuvo minutos con el primer equipo de la mano de Fran Escribá. Pacheta no contó con él, por lo que ahora continuará su carrera deportiva en la categoría de bronce.