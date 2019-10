Granada - Osasuna «Nuestra única expectativa es ganar los siguientes tres puntos» Diego Martínez, pensativo durante el encuentro. / Alfredo Aguilar El entrenador gallego explicó que hay que saber estirar la dinámica positiva y ser fuertes cuando llegue «la otra dinámica» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 19 octubre 2019, 12:16

El técnico del Granada, Diego Martínez, valoró el triunfo ante Osasuna en Los Cármenes. El gol de Duarte dio los tres puntos a los rojiblancos en un partido marcado por dos bajas tan sensibles como lo eran las de Germán y Montoro. Así habló en sala de prensa el vigués:

- VICTORIA: «Hemos conseguido una victoria ante un muy buen rival. Sabíamos que iba a ser un partido cerrado como el de El Sadar el año pasado, que se iba a decantar por una acción. Ellos nos frenaron los primeros minutos. Tuvieron una fase en la que están mejor y sabemos resistir. Luego está la acción del mano a mano de Brandon, que no era fuera de juego y era un error nuestro, nos hizo perder confianza. En la estrategia conseguimos desnivelar el partido. Es una lástima esa acción de Carlos (Fernández), que no hacemos el 2-0. Es un partido en el que se puede dar cualquier resultado. Estoy muy contento por todos los jugadores que han entrado en el once porque no era un reto fácil».

- AFICIÓN: «Ha competido con nosotros cuando peor estábamos. Nos ha dado un soporte anímico que nos hacía falta, dentro de que ha sido un partido muy igualado, con pocas ocasiones y momentos para Osasuna. Que sigan viniendo a competir, que así seremos más fuertes».

- SECRETO DEL GRANADA: «Queremos seguir ganando partidos. La única forma es hacer un sobreesfuerzo cada partido y para eso tenemos que entrenar a un nivel muy alto, confiar en todos los jugadores. Ha sido un triunfo de equipo. Pensamos únicamente en seguir creciendo y mejorando, porque como te despistes... Hemos hecho 17 puntos, pero no garantiza nada en la jornada 9. Estamos pasando algunas adversidades, que estamos superando».

- CAPACIDAD DE RESISTENCIA Y ENTRADA DE AZEEZ: «Ellos sacaron un equipo más fuerte y más físico con Brasanac en un lado, una buena presión con Brandon y Chimy. Sabíamos que iba a ser un partido así, discontinuo con interrupciones. Me duele decirlo, pero el campo estaba muy mal y ha sido difícil para los dos equipos. Saber competir es saber que somos un equipo que tiene que sufrir y aprovechar nuestros momentos. La entrada de Ramón (Azeez) no ha dado mucho soporte, el físico para apretar. Tiene mucho que ver con cómo era el partido entre dos equipos que nos conocemos mucho, que trabajan bien colectivamente. Son tres puntos maravillosos».

- ¿MIEDO A LAS ALTAS EXPECTATIVAS?: «La afición es muy inteligente. Hemos sufrido mucho y nos ha costado un mundo llegar a Primera. Todo lo que sea llenar el zurrón es bueno. Hay que estirar la dinámica positiva como un chicle, porque cuando llegue otra dinámica hay que estar igual de fuertes. Nuestra única expectativa es ganar los siguientes tres puntos. Pero es sólo la jornada 9, este club sabe de malos momentos y queda muchísimo, así que toca disfrutar este».

- PUNTOS ANTE RIVAL DIRECTO: «Nos vamos a enfrentar en ida y vuelta con todos los equipos. El año pasado éramos muy dramáticos porque el Dépor nos había ganado los dos partidos y el gol average y luego no se da. Sólo hay que crecer como equipo. Hay muchos factores que rodean a un equipo: lesiones, estados de rendimiento, rivales,... Ganar cada partido es muy difícil en Primera, y a partir de ahora va a ser más difícil ganar».

- PARTIDO ANTE EL BETIS: «Vamos a disfrutar esto. Es un partido que tiene que ser una fiesta del fútbol andaluz. Pero estamos ahora recuperándonos de un gran esfuerzo. Toca empezar de cero esta semana, quién está lesionado, quién no, qué está funcionando, detalles a mejorar,... Esto no para y eso es lo bonito, pero hace falta no despistarse. Doy de nuevo la enhorabuena a todos los jugadores, también a Álex Martínez y Eteki que en condiciones normales no debían estar en una convocatoria, pero quisieron estar y han hecho ese esfuerzo. Era el partido en el que menos jugadores titulares eran del año pasado».

- NEVA: «Cuando ganamos, todos cambiáis las gafas y ponéis los cristales rosas. Cuando perdemos son negras. Hay que tener tranquilidad. Es un chico que lo que hace tiene mucho mérito. Pero Ismail está trabajando muy bien, no tenemos recambio para Víctor por la lesión de Quini, que está esforzándose mucho por entrar».