Último pulso entre Luca y Ander antes de la Copa de África

Luca Zidane y Ander Astralaga librarán un último pulso por la titularidad en la portería del Granada de cara a la visita al Sporting. El ... guardameta francoargelino quedará concentrado con su selección para la Copa de África desde el lunes que viene, y a partir de ahí, y hasta la finalización del torneo, Pacheta no tendrá que elegir más entre ambos.

Las molestias que Astralaga arrastra aún emplazaron a Pacheta a reservarle contra el Ceuta, pero el portero vasco realizó una sesión de entrenamiento tras el partido sobre el mismo césped de Los Cármenes. Durante su comparecencia posterior, el propio entrenador reconoció que pudo haberle forzado como ya hizo durante la visita al Racing. Ahora queda por comprobar si mantiene su criterio este sábado en El Molinón.

Astralaga no cuenta más porterías a cero que la de la victoria en el Reino de León tras la que volvió al banquillo en un total de cuatro partidos, mientras que Luca registra hasta cuatro en doce. El fallo del francoargelino en el gol del Ceuta y las dudas que volvió a mostrar en su área, sin embargo, recuperan el debate.

Lo cierto es que ni Luca ni Astralaga terminan de convencer del todo a la dirección del club, que lleva semanas rastreando porteros en el mercado de cara al bazar invernal que se abrirá en enero. Uno de los guardametas que gustan es el serbio Dragan Rosic, como avanzó el periodista Ángel García y pudo contrastar IDEAL. A sus 29 años, milita en la Vojvodina de su país junto al exrojiblanco Njegos Petrovic y ya jugó en España de 2019 a 2022 bajo propiedad del Almería y pasando cedido por el Celta, el Fuenlabrada y el Albacete.

Sergio Ruiz y Pablo Sáenz

El entrenamiento que el Granada abrirá al completo para los medios de comunicación este miércoles descubrirá si Astralaga vuelve a ejercitarse o no. Pacheta también confía en recuperar tanto a Sergio Ruiz como a Pablo Sáenz, bajas de última hora en la convocatoria contra el Ceuta, por un proceso gripal del capitán y por el golpe en Tenerife que le produjo molestias en el nervio ciático. También se encuentra en la enfermería Martin Hongla por su lesión en una rodilla, sin parte médico oficial.