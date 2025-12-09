Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luca Zidane, concentrado durante un entrenamiento. Granada CF - Pepe Villoslada

Portería del Granada CF

Último pulso entre Luca y Ander antes de la Copa de África

El francoargelino acudirá a la concentración de Argelia ya el lunes que viene

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:40

Comenta

Luca Zidane y Ander Astralaga librarán un último pulso por la titularidad en la portería del Granada de cara a la visita al Sporting. El ... guardameta francoargelino quedará concentrado con su selección para la Copa de África desde el lunes que viene, y a partir de ahí, y hasta la finalización del torneo, Pacheta no tendrá que elegir más entre ambos.

