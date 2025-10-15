Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Recreativo Granada sumó los tres puntos en Las Viñas en el choque aplazado frente al CD Huétor Vega. Granada CF
Huétor Vega 1-2 Recreativo Granada

Triunfo del Recreativo Granada en Las Viñas

El equipo de Luis Bueno completó una magnífica primera parte, en la que se puso en ventaja por mediación de Sergi Barjuan y Rayan Zinebi, y supo mantenerla de forma muy sobria durante la segunda

R.I.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:02

Comenta

El Recreativo Granada sumó los tres puntos en Las Viñas en el choque aplazado frente al CD Huétor Vega. El equipo de Luis Bueno completó ... una magnífica primera parte, en la que se puso en ventaja por mediación de Sergi Barjuan y Rayan Zinebi, y supo mantenerla de forma muy sobria durante la segunda, pese a ver disminuida la renta con un tanto local en los últimos minutos.

