Triunfo del Recreativo Granada en Las Viñas

El Recreativo Granada sumó los tres puntos en Las Viñas en el choque aplazado frente al CD Huétor Vega. El equipo de Luis Bueno completó ... una magnífica primera parte, en la que se puso en ventaja por mediación de Sergi Barjuan y Rayan Zinebi, y supo mantenerla de forma muy sobria durante la segunda, pese a ver disminuida la renta con un tanto local en los últimos minutos.

El once inicial del técnico jiennense estuvo compuesto por: Iker García en puerta; Mauro Rodríguez, Sergi Barjuan, Flores y Angelo atrás; Obi Anthony, Mario Marín y Álvaro Justo en la medular; Mario Jiménez y Samu Cortés por los costados; y Rayan Zinebi en punta.

La primera mitad fue soberbia por parte del equipo nazarí, que se puso muy pronto por delante gracias a un tanto de Sergi Barjuan a la salida de un córner, cuando se habían cumplido apenas dos minutos. Y, antes de cumplir la media hora, Rayan Zinebi aumentó la ventaja. Samu Cortés pudo firmar el tercero, pero Donaire tapó bien el mano a mano.

Ya tras la reanudación, el Recreativo supo controlar muy bien el encuentro y los tiempos, sin sufrir atrás e intentando aprovechar alguna acción ofensiva. Sin embargo, fue el Huétor Vega quien logró ver puerta, con un tanto en los últimos minutos, aunque los de Luis Bueno consiguieron hacerse finalmente con los tres puntos.

En la próxima jornada, el filial granadinista volverá a desplazarse, en esta ocasión hasta tierras malagueñas para visitar el feudo del CD Alhaurino. Un envite que se celebrará este domingo 19 de octubre, a partir de las 12.15 horas, en el Miguel Fijones.