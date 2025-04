Trigueros: «Tres puntos muy sufridos»

Manu Trigueros volvió a pasar por zona mixta, como en Albacete, aunque esta vez tras ser titular. «Yo, desde que llegué, quiero aportar mi granito ... de arena. Entreno con una sonrisa, con la mayor ilusión diaria, e intentó demostrarlo en el campo. Ojalá el míster me siga dando confianza. Se lo quiero poner difícil», recalcó.

«Lo vemos año tras año, que equipos que no se juegan nada te complican. Era un partido en el que sabíamos que podía pasar esto, lo habíamos hablado tanto en el vestuario como durante la semana. No nos podíamos relajar, teníamos que ir a tope desde el minuto uno, pero no fue así. Hubo transiciones muy extrañas, en las que el rival pudo hacer daño, y ese penalti que paró Mariño y que fue clave con el que cambiaron las cosas. Al final, le dimos la vuelta y conseguimos los tres puntos, pero muy sufridos», destacó.

«Hubo muchas pérdidas que no debemos cometer. Transiciones que nos generaron peligro, sin entrar bien al partido. El penalti fue un toque de atención y con el apoyo de nuestra gente nos llevamos el encuentro», abundó.

La comunión con la grada también la valoró Trigueros: «No es un año bonito para los aficionados, no les hemos dado mucho, pero de cara a este tramo último estamos ahí y la unión se tiene que ver. Son una parte fundamental».

Sobre el Elche, comentó su importancia. «Es un partido bonito y hay que ir a por ellos desde el minuto uno», lanzó.