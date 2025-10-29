Tres recreativistas sienten ya más cerca el primer equipo gracias al torneo del KO

Diez futbolistas del Granada presentaron sus candidaturas a la titularidad también en Liga gracias a la Copa del Rey contra el Roda, y hasta tres ... recreativistas se sintieron un poco más del primer equipo además. Gael Joel y Mario Jiménez 'Gambín' tuvieron al fin un rodaje de calidad y a a ellos les siguió para el último cuarto de hora el central Juanjo Flores, juvenil como el centrocampista.

Gael Joel anduvo especialmente solvente como lateral derecho, la posición a la que parece obligado a convertirse para ingresar al fútbol profesional tras alcanzar como centrocampista incluso la internacionalidad absoluta con Guinea Ecuatorial. Ningún futbolista del Roda profundizó por su costado, pese a que le buscaron, y dobló a Pablo Sáenz cuando pudo.

Pareció estar en todas partes al mismo tiempo por momentos Gambín, que ya empieza a mostrar una capacidad asombrosa para ocupar una gran extensión de campo con relativa sencillez. Sus irrupciones en el área inclinaron el partido a favor del Granada, al forzar un primer paradón del portero del Roda a una volea suya y el penalti que marcó Jorge Pascual, precediendo tras el descanso también su segundo gol.

Sin embargo, si un canterano entusiasma a Pacheta ese es Flores. El juvenil lleva ya varias dinámicas asomando por la dinámica del primer equipo y el entrenador quiso incluso que fuera convocado contra Las Palmas aun sin opciones reales de minutos aunque fuera por adentrarse en el profesionalismo. En la Ciudad Deportiva apenas le tocó medirse en carrera con un delantero hacia su propia portería, y solventó el lance.