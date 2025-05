Los tres precedentes a los que se agarra el Granada para volver a Primera

El Granada ya tuvo que disputar el 'play off' de ascenso en 2011, con una emocionante tanda de penaltis en la primera eliminatoria con el Celta.

El Granada puede agarrarse a tres precedentes para seguir ilusionándose con la vuelta inmediata a Primera división con el actual formato de competición en Segunda, ... que inauguró precisamente un ascenso rojiblanco vía 'play off' en 2011. El Rayo Vallecano en 2021, el Valladolid en 2018 y el Córdoba en 2014 subieron a través de la promoción pese a llegar fuera de la misma a las cuatro últimas jornadas del campeonato. No habría cambio alguno, no obstante, en las campañas 2019/20, 2016/17, 2011/12 y 2010/11; tampoco en los cursos 2012/13, 2014/15 ni 2022/23, más allá de las dos primeras plazas por el salto directo.

El equipo de Fran Escribá lleva un punto más que el Rayo en 2021, con 59, pero también los vallecanos veían el 'play off' a tres a esta altura de aquella temporada. Andoni Iraola logró dejar atrás una racha de cinco jornadas sin ganar para enlazar dos victorias a domicilio en Fuenlabrada y Castellón junto a una goleada sobre el Oviedo en casa para acabar sextos con 67 puntos. Al Rayo no le pasó factura ni tan siquiera perder en Vallecas con el Lugo, que se jugaba la permanencia en la clausura del curso, sin consecuencias fatales porque también pinchó el Sporting con el Almería. Ya en el 'play off', y con Luca Zidane como portero, apeó al Leganés en la semifinal y remontó en Girona pese a perder en casa. Además del guardameta francés, en aquel equipo también jugaban exrojiblancos como Stole Dimitrievski, Antoñín y Álvaro García. En 2018, y también con 58 puntos pero a dos del 'play off', el Valladolid terminó quinto con 67 para ascender por la vía de la promoción tras desbancar al Cádiz, que perdió en Los Cármenes pese a que el Granada no se jugaba nada ya. Los pucelanos, con Sergio González como entrenador desde abril, ganaron tres de los cuatro últimos partidos ante Albacete, Lorca y Osasuna, pese a perder el penúltimo en Zaragoza. Luego, en las eliminatorias, ganaron los dos partidos al Sporting y aguantaron un 0-3 al Numancia con un empate en casa luego. Aún antes, y partiendo de la novena posición con 53 puntos pero a uno solo del 'play off', el Córdoba saltó a Primera desde los 61 de un séptimo puesto al no contar el Barça B, desaprovechando la oportunidad el Sabadell entre otros. Albert Ferrer comandó desde febrero a un equipo al que le valió ganar en Tenerife y al Real Madrid en El Arcángel para luego construir su ascenso sobre cinco empates. El Córdoba firmó tablas a un gol en casa del Recreativo de Huelva y como local con el Mallorca para asegurar la promoción y, ya en ella, doblegó al Murcia en su campo y Uli Dávila chafó la fiesta de Las Palmas sobre la bocina después de que la euforia local obligara a parar el juego incluso, pese a no pasar del 0-0 en las idas de ambas eliminatorias en El Arcángel. Al mítico Abel Gómez le acompañó otro exrojiblanco como Pedro Sánchez. Otros cuatro casos Los precedentes reseñan otros cuatro equipos que disputaron el 'play off' pese a encontrarse fuera a esta altura, aunque sin ascender. Le ocurrió la temporada pasada al Sporting, que pasó de quedarse a dos puntos, con 56 por tres jornadas sin ganar, a sacar al Racing con tres victorias como quinto, con 65, para luego caer en la semifinal con el Espanyol que subió; a Las Palmas en 2022, que pasó de ir octavo y a cinco puntos con 58 a terminar cuarto con 70, sacando al Oviedo con cuatro triunfos pese a luego estamparse con el Tenerife; al Deportivo en 2019, al que le bastaron dos conquistas para meterse sexto con 68 puntos para después desperdiciar un 2-0 en la vuelta con el Mallorca tras apear al Málaga; y a Girona y Córdoba en 2016, tras sumar 10 de los 12 últimos puntos para arrebatar sus puestos al Zaragoza y el Oviedo con 66 y 65, con derrota catalana frente a Osasuna tras imponerse en la semifinal.

