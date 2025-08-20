Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Sáenz, Alba Pérez y Loïc Williams, con la indumentaria. R. I.

Granada CF

La tercera equipación del Granada será gris

Pablo Sáenz, Loïc Williams y Alba Pérez son los 'actores' que la presentan en un vídeo difundido por el club

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:10

La tercera equipación del Granada será gris. El secreto que quedaba por saberse se descubrió este miércoles mediante un vídeo difundido por el club. En el mismo, ejercen de 'actores' Pablo Saénz y Loïc Williams, del primer equipo masculino; y Alba Pérez, del femenino.

La indumentaria es ajedrezada con tonos grises oscuros y claros, mientras que luce franjas blancas en la zona lateral, las mangas y en el cuello, además de en las tres barras que simbolizan la marca Adidas, espónsor deportivo de la entidad. Queda por ver si será estrenada en Eibar.

