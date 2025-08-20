Rafael Lamelas Granada Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:10 Comenta Compartir

La tercera equipación del Granada será gris. El secreto que quedaba por saberse se descubrió este miércoles mediante un vídeo difundido por el club. En el mismo, ejercen de 'actores' Pablo Saénz y Loïc Williams, del primer equipo masculino; y Alba Pérez, del femenino.

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐, 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒂́𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂 ⚙️❤️‍🔥 pic.twitter.com/nhLQfBrDoK — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 20, 2025

La indumentaria es ajedrezada con tonos grises oscuros y claros, mientras que luce franjas blancas en la zona lateral, las mangas y en el cuello, además de en las tres barras que simbolizan la marca Adidas, espónsor deportivo de la entidad. Queda por ver si será estrenada en Eibar.

Temas

Granada CF