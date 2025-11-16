UD Tenerife-Granada
Duelo clave entre rivales directos en las islas
Granada
Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:36
13:32
¡KEEFE!
30': Por fin, primer chut en el partido del Granada. Trenzaron bien la jugada por dentro entre Clara y Miku, pero fue Keefe la que recogió un mal control del rival para orientarse a portería desde fuera del área y chutar con potencia, aunque sin demasiada dirección. Atrapó Cáceres. A ver si sirve como punto de inflexión.
13:27
Un Granada muy espeso
24': El Granada se muestra demasiado espeso con la pelota. Le dura poco y cuando la tiene no sabe lo que hacer. Keefe persigue sombras arriba sin demasiado convencimiento. Por detrás, Lauri parece querer ordenar al equipo, pero tampoco está acertada en el pase. La nazarí más destacada por ahora, Postigo, que está achicando agua como puede. Malísimo primer tramo del equipo, que intenta ahora tranquilizarse con una posesión larga.
13:23
¡AL PALO EL TENERIFE!
20': ¡Al palo el Tenerife! Se marchó Ouzraoui de Yoli dentro del área, se perfiló y sacó un chut tremendo a la escuadra que escupió la madera ante la estirada inútil de Laura. Se libra el Granada, que se está viendo claramente sometido por uno de los mejores locales de la categoría. Ni siquiera el Real Madrid consiguió salir del Heliodoro este curso con los tres puntos. Esto va a costar un mundo.
13:21
Otra del Tenerife
19': Otro remate del Tenerife dentro del área. De nuevo, Carlota se impuso por arriba a las centrales nazaríes, que no dan con la tecla para ganar los duelos. Por suerte, su testarazo salió desviado.
13:18
Se duele Lauri
15': Se detiene el partido porque se duele Lauri sobre el césped. La capitana del Granada salió maltrecha de un balón dividido que perdió ante Paola, que se disculpa con la manchega. No tendrá problemas para continuar. Debe tener cuidado, pues esa pérdida en tres cuartos generó un acercamiento del Tenerife, que está avasallando a las nazaríes.
13:15
Bajón del Femenino
13': El tanto del Tenerife, FVS mediante, ha provocado un bajón en el Granada, que se ha salido del partido. Le cuesta horrores dar tres pases seguidos en el medio y el equipo aboga por buscar a Laura Pérez en largo sin mucho éxito por ahora.
13:12
Gol del Tenerife
09': Gol del Tenerife. La tecnología rectificó a la colegiada y validó el tanto de Natalia, que adelanta a las locales. En la repetición se apreció cómo el balón traspasó por completo la línea de la portería tras el bote. Fallo de Laura Sánchez, que no atajó un disparo sin demasiado peligro. Pues toca reaccionar y buscar el empate.
13:10
Revisión
08' Ojo, porque hay intervención de la tecnología para comprobar si el balón entró en la portería antes de que la sacara la guardameta del Granada. Se detiene el partido.
13:09
¡LAURA SÁNCHEZ!
07': ¡A punto de marcar el Tenerife! Natalia le pegó con el alma desde la frontal y Laura detuvo, aunque el balón se le coló por detrás y acabó salvándola sobre la línea. Susto entre las nazaríes.
13:08
Problemas en la salida
05': Problemas en la salida del balón del Granada. Le cuesta a las rojiblancas superar la primera línea de presión, con demasiado espacio entre la zaga y el centro del campo. Tocará remar.
13:05
Primer remate del Tenerife
03': Primer remate del partido. Lo hace el Tenerife mediante Carlota, que cabeceó muy desviado dentro del área un centro lateral. Sin problemas para las rojiblancas, que mantienen el orden atrás.
13:01
Arranca la primera parte
01': ¡Comienza el duelo entre Tenerife y Granada! Mueve la pelota el Granada, que toca en corto sin importarle la presión alta del rival. De momento, sin pérdidas ni complicaciones.
12:58
Protagonistas, al campo
¡Saltan ya las protagonistas de ambos equipos al césped del Heliodoro Rodríguez López. Tiempo soleado, con pocos abrigos en la grada. Domingo ideal este para ir al campo en Tenerife. Las jugadoras del Granada lucen de rojiblanco, con pantalón rojo incluido. El cuadro local, de blanquiazul como acostumbra. ¡esto va a empezar!
12:50
🔥 Ya queda menos 🔥 pic.twitter.com/FA3Thb2KU6— Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) November 16, 2025
12:50
Solvoll, ausente
Solvoll no entró en la convocatoria del Granada al contar con la famosa 'cláusula del miedo' en su contrato de cesión desde el Tenerife, club al que pertenecen sus derechos. Ferreras tendrá un 'arma' menos en ataque. Completa el banquillo con la portera Chika Hirao, las laterales Baquerizo y Blanca, las centrocampistas Andrea Gómez, Leles y la canterana Vera Molina, y la delantera María Barquero.
12:48
Novedades en las rojiblancas
Irene Ferreras vuelve a repetir su línea de cinco atrás con tres zagueras, aunque cambia el carril zurdo para darle minutos a Clara Rodríguez en detrimento de Manoly Baquerizo, que arranca en el banquillo. Por lo demás, once de gala.
12:44
📋 ALINEACIÓN | ⚪🔵 Nuestro 𝑿𝑰 para el partido 🆚 @GranadaCF_Fem ⚽️— Costa Adeje Tenerife (@CDTFemenino) November 16, 2025
#UnMismoLatido#CostaAdejeTenerife#CDTFemeninopic.twitter.com/p7kFr4qCc1
12:44
Alineación del Tenerife
Por parte del Tenerife, jugarán: Cáceres; Zaremba, Elba, Cinta Rodríguez, Gavira, Claudia; Natalia Ramos, Amani, Paola; Carlota y Sakina.
12:42
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#CDTenerifeGranadapic.twitter.com/OAqVoVsqib— Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) November 16, 2025
12:42
Once del Granada
¡Ya hay once del Granada! Jugarán de inicio en Tenerife: Laura Sánchez; Postigo, Yoli Sierra, Jujuba, Alba Pérez, Clara; Miku, Ari Mingueza, Lauri, Laura Pérez; y Sonya Keefe.
12:40
La previa
Aquí la previa del duelo entre Tenerife y Granada.
12:37
Saludos
¡Buenas tardes, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo de IDEAL con el Granada CF de por medio. Hoy, el Femenino busca unos nuevos tres puntos en el estadio del Tenerife, rival asentado como las rojiblancas en la zona tranquila de la tabla. ¡Vamos!
