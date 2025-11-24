Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Stoichkov. LaLiga Hypermotion

Granada CF

Stoichkov, un gol de vaselina; Moha Bouldini sigue sin sumarse al grupo

El cedido por los rojiblancos se estrena para hacer líder al Deportivo, mientras que el prestado por los coruñeses lleva sin jugar desde su lesión el 10 de octubre ante Las Palmas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:46

De momento, el Deportivo de La Coruña estará más contento del intercambio veraniego de cesiones con el Granada CF. Los gallegos se llevaron a Stoichkov, ... que este pasado sábado se estrenó ante el gol con un bello tanto de vaselina. Los rojiblancos recibieron el préstamo de Moha Bouldini, que lleva sin jugar desde el 10 de octubre por una lesión de tobillo, en el partido contra la UD Palmas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

