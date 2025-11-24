Stoichkov, un gol de vaselina; Moha Bouldini sigue sin sumarse al grupo

Granada CFStoichkov, un gol de vaselina; Moha Bouldini sigue sin sumarse al grupo
El cedido por los rojiblancos se estrena para hacer líder al Deportivo, mientras que el prestado por los coruñeses lleva sin jugar desde su lesión el 10 de octubre ante Las Palmas
Granada
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:46
De momento, el Deportivo de La Coruña estará más contento del intercambio veraniego de cesiones con el Granada CF. Los gallegos se llevaron a Stoichkov, ... que este pasado sábado se estrenó ante el gol con un bello tanto de vaselina. Los rojiblancos recibieron el préstamo de Moha Bouldini, que lleva sin jugar desde el 10 de octubre por una lesión de tobillo, en el partido contra la UD Palmas.
Aunque en días recientes ya trabajó al margen de sus compañeros, por ahora sigue fura del grupo, aunque no se puede descartar que esta sea la semana de su integración en la dinámica colectiva. Lleva siete partidos disputados, solo dos como titular, sin dianas en su haber.
🤩 ¡Y A SEGUIR SOÑANDO!— DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2025
El gol de Stoichkov le da la victoria al @RCDeportivo que se coloca en lo más alto de la tabla...
¿Y SI SÍ? 💙🤍#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/fW1NexqGEK
En Coruña, a Stoichkov sí le está respetando el físico, si bien suele ejercer más de revulsivo que de titular. Su muesca ante el Ceuta contribuyó a que el Dépor se sitúe como primer clasificado de LaLiga Hypermotion.
