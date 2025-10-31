Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Stoickhkov, en el partido. Deportivo de La Coruña

Granada CF

Stoichkov cierra su sequía con el Deportivo de La Coruña

Marca el último gol en la goleada de su equipo al Samano en la Copa del Rey

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:28

Comenta

Stoichkov, jugador del Granada CF cedido en el Deportivo de La Coruña, se desquitó al fin y se estrenó ante el gol con su actual ... equipo. Fue en el partido que los blanquiazules disputaron en la Copa del Rey ante el Samano, en el que se impusieron por un contundente 1-5. El atacante gaditano anotó la última diana, con un disparo desde fuera del área ante el que el portero rival pudo hacer más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  6. 6

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  7. 7 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  10. 10

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Stoichkov cierra su sequía con el Deportivo de La Coruña

Stoichkov cierra su sequía con el Deportivo de La Coruña