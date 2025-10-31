Stoichkov cierra su sequía con el Deportivo de La Coruña

Stoichkov, jugador del Granada CF cedido en el Deportivo de La Coruña, se desquitó al fin y se estrenó ante el gol con su actual ... equipo. Fue en el partido que los blanquiazules disputaron en la Copa del Rey ante el Samano, en el que se impusieron por un contundente 1-5. El atacante gaditano anotó la última diana, con un disparo desde fuera del área ante el que el portero rival pudo hacer más.

A pesar de que no ha tenido problemas físicos y que cuenta con la total confianza del técnico de los coruñeses, Antonio Hidalgo, que lo tuvo en el Sabadell, a Stoichkov le está costando asentarse en la formación titular. De diez partidos disputados, incluido el de Copa, ha sido titular en tres de ellos. Con el fin de su sequía ante la red, al menos pasa una página, tal y como le ocurrió al granadinista Jorge Pascual ante el Roda.

Stoichkov, por el que el Granada pagó 2,5 millones al Alavés en enero de 2025, no cuajó en Los Cármenes y acabó formando parte de un trueque de cesiones que involucró al delantero Moha Bouldini. Mientras que Stoichkov no ha podido recuperar aún su mejor nivel de corto, peor le va al marroquí pero por varias lesiones que le han impedido participar más dentro de los planes de Pacheta.