Stoichkov busca su sitio en el equipo de Pacheta tras semanas de irregularidad

Juan Diego Molina y José Rojo tienen en común que son conocidos futbolísticamente por sus seudónimos. Uno es Stoichkov, como aquel magnífico y temperamental delantero ... búlgaro que jugó en el Barcelona. El otro, Pacheta, el apodo de su familia en Salas de los Infantes, provincia de Burgos. Jugador y técnico empezaron a compartir entrenamientos colectivos desde este jueves, una vez recuperado el gaditano de unas molestias que le alejaron de sus primeras sesiones de trabajo al frente del Granada. Stoichkov busca su sitio en los planes del actual preparador tras semanas de irregularidad en buena parte por diferentes problemas físicos, nunca aclarados en un parte médico, y su falta de puntería en los minutos disputados. Marcó un gol en su segunda cita, en Elda, un golazo, pero desde entonces se quedó seco.

Stoichkov ha cargado con la presión de sustituir al mejor artillero del club en los últimos años, Myrto Uzuni. Aunque también es un futbolista que ataca los espacios y que posee un amplio bagaje rematador en Segunda división, Stoichkov no tiene ese punto de oportunismo del albanés y tiende más a un fútbol asociativo. También es cierto que desde su fichaje, en enero, tras meses de poca participación en el Alavés, no ha logrado encontrar un estado de forma acorde ni tampoco ha adquirido esa confianza que requieren los jugadores de la parcela ofensiva. Ese momento en el que la inspiración conjuga con las acciones exitosas.

Además de soportar la sombra de Uzuni, Stoichkov tiene la responsabilidad de justificar los 2,5 millones de euros invertidos por el Granada en su pase, una cantidad elevada para un deportista ya con 31 años, que no tiene más amortización a su edad que el propio rendimiento. Desde su llegada, Fran Escribá trató de meterlo en dinámica, casi siempre como segundo punta, eventualmente en la banda derecha. No terminó de cuajar y sus pasos por la enfermería le sacaron de demasiados encuentros. No estuvo en los partidos con Córdoba, Racing de Ferrol, Cartagena y Málaga. Sí en el último enfrentamiento con Escribá al frente, frente al Eibar, pero no aportó demasiado como revulsivo.

Ausente en La Coruña, lo normal es que sí entre en la citación con el Castellón, aunque apunte a la suplencia. Puede que Pacheta le asuma como una alternativa en la izquierda a su buen amigo Rebbach, con el que siempre va en los entrenos. El Granada, además, recuperó este jueves al propio argelino, Sergio Ruiz y Tsitaishvili. Siguen fuera de combate Borja Bastón y Reinier.