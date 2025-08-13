Souleymane Faye«Ya quise venir en invierno y no lo dudé ahora»
Declaraciones ·«Me siento bien por volver después de tanto trabajo; en el Betis aprendí mucho», admite el extremo
Granada
Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:02
Souleymane Faye se mostró muy satisfecho por volver al Granada, el club en el que pasó sus primeros meses en Europa, enrolado en el filial ... rojiblanco en 2022. «Me siento bien por volver después de tanto trabajo. En el Betis aprendí mucho y crecí como persona y jugador. Ya quise venir en invierno, cuando todo iba bien hasta que algunas cosas no salieron, y no lo dudé ahora. Espero asentarme como futbolista aquí», compartió el extremo senegalés.
«Veo al equipo muy bien, trabajando para hacer una buena temporada», sostuvo Faye. «El míster quiere que lleguemos muchos futbolistas al área para marcar los goles que necesitamos para ganar los partidos. Me da igual la banda mientras juegue, me siento cómodo en las dos al manejar bien las dos piernas», subrayó, con una sonrisa. Aun así, reconoce una complicidad especial con su compatriota Baïla Diallo: «Nos entendemos muy bien y le estoy ayudando para que aprenda el idioma, que es muy importante».
