Souleymane Faye sonríe al fotografiarse con aficionados. Ariel C. Rojas

Souleymane Faye

«Ya quise venir en invierno y no lo dudé ahora»

Declaraciones ·

«Me siento bien por volver después de tanto trabajo; en el Betis aprendí mucho», admite el extremo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:02

Souleymane Faye se mostró muy satisfecho por volver al Granada, el club en el que pasó sus primeros meses en Europa, enrolado en el filial ... rojiblanco en 2022. «Me siento bien por volver después de tanto trabajo. En el Betis aprendí mucho y crecí como persona y jugador. Ya quise venir en invierno, cuando todo iba bien hasta que algunas cosas no salieron, y no lo dudé ahora. Espero asentarme como futbolista aquí», compartió el extremo senegalés.

