Souleymane Faye y José Arnáiz siguen en el radar del Granada pero son llegadas complicadas

Souleymane Faye y José Arnáiz, dos futbolistas pretendidos por el Granada en el pasado mercado invernal, siguen en el radar rojiblanco, pero son llegadas difíciles. ... El extremo senegalés, de 22 años, ya estuvo cerca de recalar, pero finalmente agotó su temporada en el Betis B. Disputó 36 partidos y consiguió nueve goles aun jugando en banda. Ahora, su futuro está abierto. Como ya ocurrió en enero, es probable que los verdiblancos busquen una operación al menos beneficiosa en lo económico. El Cádiz es otro de los clubes tras Faye.

Además, el Granada no le ha perdido el ojo a José Arnáiz, de 30 años, también extremo, que no renovará su contrato con Osasuna. Pese a su escasa participación en el conjunto navarro, con quince encuentros en Liga, esta entidad no le abrió la puerta en la ventana invernal. Ahora, el horizonte se le plantea diferente al futbolista talaverano.

La UD Las Palmas, uno de los recién descendidos, también se ha fijado en Arnáiz. Los amarillos, aparte de disponer de la ayuda al descenso, acaban de recibir una inyección económica muy alta gracias a la venta al Villarreal de Moleiro. 16 millones de euros por el traspaso de su gran figura, que convierten a los canarios en uno de los potentados de la Liga Hypermotion la campaña que viene.

El Granada aborda un periodo revolucionario en vista de los múltiples huecos que tiene en su plantilla. Ha habido acercamientos por el carrilero diestro Víctor García, el portero Iturbe y el coreano Min-su Kim.