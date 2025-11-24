Sosegá, el palo flamenco creado por Cervezas Alhambra, pisa el estadio del Granada CF

Hace justo un mes, Cervezas Alhambra anunciaba el regreso de su logotipo al frontal de la camiseta del primer equipo del Granada CF durante tres ... jornadas. El sábado, en el derbi andaluz contra el Córdoba CF, la marca granadina volvió a pisar el césped del Nuevo Los Cármenes pero taconeando al ritmo de Sosegá, el nuevo palo flamenco creado por la empresa en homenaje a su origen.

Al llegar a sus asientos, los espectadores del partido se encontraron con una cartulina, roja o blanca, para formar juntos un mosaico grupal para dar la bienvenida a los jugadores al campo. Tras esa cartulina, podían leer un mensaje que les avisaba ya del momento único que iban a poder presenciar durante el descanso: «Granada es parte de Cervezas Alhambra. Nos ha inspirado, acogido y celebrado cada día durante 100 años. Por eso hemos querido devolverle todo lo que nos ha dado creando un nuevo palo flamenco, inspirado en su forma de vivir la vida: Sosegá». A continuación, los aficionados contaban con algo más de información sobre su significado y un enlace a la plataforma Spotify: «Sosegá recoge la esencia sin prisa de Granada de la mano de los mejores flamencos del momento. Un canto a la calma y al origen que ya puedes escuchar. Además, hoy durante el descanso, podrás disfrutar de una actuación sorpresa muy especial».

Esa sorpresa se desveló 45 minutos después, al compás de este nuevo palo flamenco creado por Cervezas Alhambra, con motivo de su centenario, para rendir homenaje a su ciudad. El bailaor José Maya, acompañado de dos de las componentes del cuerpo de baile que pudimos ver en abril en el vídeo documental presentando Sosegá, pisaron el césped del estadio del Granada CF para emocionar al público presente en las gradas.

Este nuevo estilo musical nació en Granada, de la mano de una serie de artistas del género de varias generaciones como Carmen Linares, Arcángel o Kiki Morente, entre otros, y bajo la dirección musical del compositor y productor Javier Limón, para, desde la tradición y el respeto, hacer un regalo a la ciudad de origen de Cervezas Alhambra en conmemoración de esos 100 años de vida que, en Granada, fluye a otro tempo.

Por otro lado, se da la circunstancia especial de que los primeros escenarios de Granada y de Córdoba que contaron con una actuación de Sosegá fueron los del Jardín Alhambra, que se inauguraron, en abril y en septiembre respectivamente, con un concierto de este palo «sin prisa», siendo, además, estas capitales andaluzas las dos únicas ciudades elegidas para acoger el oasis urbano de Cervezas Alhambra durante el año del centenario de la marca.